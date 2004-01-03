مذاكرات محرمانه رهبران كرد عراق با نمايندگان آمريكا و انگليس در اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه در پي بروز شايعه ها و درخواستهايي براي استقلال كردستان از عراق تلويزيون بخش كردستان عراق امروز گزارش داد: رهبران دو حزب كرد شمال عراق جلال طالباني و مسعود بارزاني با حاكم آمريكايي عراق پل برمر و معاون انگليسي وي جرمي گرينستاك مذاكره كردند .

به گزارش اين شبكه تلويزيوني گفتگوها با موضوع " پروسه سياسي فراروي عراق " روز گذشته به طور محرمانه در هتلي نزديك اربيل 350 كيلومتري شمال بغداد آغاز شد و تا كنون نيز ادامه دارد .

اين مذاكرات در حالي صورت مي گيرد كه نا آرامي ها در كردستان افزايش يافته است و در يك درگيري بين اعضاي اتحاديه ميهني كردستان عراق و اعراب و تركمنها در كركوك دست كم 7 نفر كشته شدند.

جلال طالباني رهبر حزب ميهني كردستان ضمن ابراز خرسندي از نتايج مذاكرات از دادن هرگونه جزئياتي در رابطه با آن خودداري كرد.

به گزارش اين شبكه در اين مذاكرات همچنين در رابطه با تقاضاي كردها براي گسترش منطقه خودمختار در قالب يك عراق فدرال و متحد شدن سه ناحيه نفت خيز طميم ، كركوك و دياله و بخشهايي از نينوا بحث خواهد شد .

اين تقاضاهاي كردها به شدت مورد مخالفت اعراب سني است به خصوص اعرابي كه در كركوك ساكن هستند .