تعداد مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان به مرز ۱۰۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید محمد هاشمی شهری اظهار داشت: تا ظهر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، تعداد موارد مثبت آزمایشگاهی بیماری کرونا در سیستان و بلوچستان به ۹۴۱ مورد افزایش یافت که ۶۳۶، ۱۷۷ و ۱۲۸ مورد به ترتیب در منطقه تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر هستند.
وی افزود: از مجموع موارد فوق نیز ۴۲۹ نفر پس از دریافت درمانهای تخصصی از بیمارستانها مرخص شدهاند، ۲۹ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند، ۴۲۲ نفر خدمات درمانی خود را در شرایط ایزوله در منزل دریافت میکنند و متأسفانه ۶۱ نفر نیز فوت کردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص تحت درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
وی گفت: بر این اساس مجموع افراد بستری با بیماری حاد تنفسی نیز در کل استان به ۲۶۶۷ نفر رسیده است که این افراد مجموعهای از علائم را دارند که میتواند شامل بیماریهایی مانند پنومونوی، انواع آنفلوآنزا، فارنژیت، کووید -۱۹ و سایر بیماریهای تنفسی باشد و تا کنون ۲۲۳۸ نفر از این افراد ترخیص شدهاند و متأسفانه ۲۷۲ نفر نیز فوت کردهاند.
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