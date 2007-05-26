14 درصد دانش آموزان ایرانی تجربه استعمال دخانیات دارند

مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی وزارت آمورش و پرورش به خبرنگار مهر گفت: میزان مصرف کلی و تجربه استعمال دخانیات در پسران 7 تا 8 درصد بیشتر از دختران است.

محسن فریدی با تاکید بر اینکه استعمال دخانیات در گروه سنی دانش آموزان متوسطه حدود 7 درصد بیشتر از محصلان پایه های راهنمایی است افزود: استعمال دخانیات درمدارس میان دانش آموزان و در معرض دید معلمان به ندرت دیده می شود و اگر شخصی بتواند دانش آموزی را پیدا کند که در حضور معلم سیگار می کشد، می تواند از این دفتر جایزه بگیرد.

وی اضافه کرد: مدارس محلی برای آموزش هستند و سیگاری شدن بچه ها در دهکده بسته ای به نام مدرسه اتفاق نمی افتد بلکه دانش آموزان در پارکها، خیابانها، توجه به رسانه های مختلف و... با استعمال مواد دخانی آشنا می شوند.

مدیرکل دفتر پبشگیری از آسیبهای اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: ستاد "پاد"(پیشگیری از استعمال مواد دخانی) وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری ازمصرف مواد دخانی فعال است اما این امر باید در محیط های خارج از مدرسه نیز با جدیت دنبال شود.

فریدی ضمن انتقاد از برنامه های تلویزیونی تشویق کننده استعمال دخانیات خاطرنشان ساخت: فرهنگ سازی مناسب می تواند در خاموش کردن سیگار نوجوانان، (احیانا معلمان )، اولیاء و... موثر باشند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بخش های مختلف کشور نباید با ارائه آمار مختلف و منطقه ای که پشتوانه علمی و جامعی ندارند در ایام امتحانات ذهن اولیاء و دانش آموزان را مغشوش کنند.

وی از تمام بخش های فرهنگی کشوراعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه و... خواست تا با ترویج الگوهای استعمال دخانیات مبارزه کنند و راه کارهای درستی برای خاموش شدن سیگارها و... ارائه دهند چرا که تنها با پخش چند زیر نویس تلویزیونی نمی توان کشوری بدون دخانیات داشت.