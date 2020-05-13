شناسایی۷بیمارمبتلا به کرونادر کهگیلویه وبویراحمد/۵۸۳مبتلادر استان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزانپناه بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ۹۳ جواب دریافتی از آزمایشگاه های یاسوج، هفت مورد مثبت شناسایی شد.

وی بیان داشت: از این تعداد یک بیمار مرد در شهرستان بویراحمد، سه بیمار مرد و دو بیمار زن در شهرستان کهگیلویه و یک بیمار مرد در شهرستان لنده شناسایی شده است.

یزدانپناه تصریح کرد: در مجموع شمار مبتلایان به کرونا در استان به ۵۸۳ نفر رسید.

وی افزود: مردم همچنان در خانه مانده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنند.

یزدانپناه اظهار داشت: طرح غربالگری سلامت با شناسایی افراد مبتلا نقش مهمی در راستای قطع زنجیره انتقال کرونا دارد و مردم در صورت داشتن علائم، به مراکز درمانی مراجعه کنند.