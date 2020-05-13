به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان درباره جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا برای تصمیمات جدید ورزشی گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده است. منتظر ابلاغیه هایی هستیم که کتبی و رسمی از سوی وزارت بهداشت بیاید.

وی افزود: دوستان با توجه به اینکه صنوف زیادی زیر نظر وزارت بهداشت با توجه به پروتکل های بهداشتی شروع به کار کرده اند انتظار داشتند امور ورزشی نیز بازگشایی داشته باشند که واقعاً در حال حاضر نمی توان بطور قطع از آن گفت.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که کدام رشته ها قرار است طبق پروتکل بهداشتی به زودی فعالیت گروهی خود را آغاز کنند تاکید کرد: اینکه چه ورزشی و چه زمانی و با چه پروتکلی کارش را آغاز کند، مشخص نیست.

وی یاداور شد: پیش نویس امور بهداشتی در هر رشته ای تقریباً انجام شده و برخی از پروتکل ها را وزارت بهداشت برای ما تایید ارسال کرده است. معاون وزیر بهداشت از مجموعه پروتکل ها راضی هستند و از برخی کشورها هم محکم تر است.

خلیلیان درباره زمان نهایی تصمیم گیری در این باره تصریح کرد: فکر می کنم امشب یا فردا آخرین ابلاغیه ها بیاید و آن را رسانه ای کنیم. البته این امیدواری ماست.

وی درباره زمان شروع تمرینات تیم ها گفت: به محض اینکه بخشنامه وزارت بهداشت ستاد مبارزه با کرونا در وزارت ورزش به ریاست وزیر برگزار می شود و جزئیات آن ابلاغ می شود. نهایتاً تا شنبه، تیم ها از بلاتکلیفی خارج می شوند. اصرار من به انتشار اخبار دقیق است.

خلیلیان در پایان خاطرنشان کرد: در دو سه روز گذشته در وزارت بهداشت و وزارت ورزش جلسات فشرده ای را داشتیم و امیدوار هستیم بتوانیم اخبار امیدبخشی را تا روز شنبه اعلام کنیم.