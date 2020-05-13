۵۶۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات در رودسر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع پنج هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات در شهرستان رودسر، اظهار کرد: ارزش ریالی بسته‌های توزیع شده یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان است.

وی افزود: پس از فرمان مقام معظم رهبری در برپایی رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه برای دستگیری از مستمندان و افراد آسیب دیده ناشی از کرونا، مردم به ندای رهبری لبیک گفته و به یاری هموطنان شتافتند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با بیان اینکه فرهنگ کشور ما فرهنگی برتر نسبت به بسیاری از کشورها است و مردم ما در بسیاری از کارهای خیر از یکدیگر سبقت می‌گیرند، ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا که خود را صاحب دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند در روزهای کرونایی به یکدیگر رحم نکردند و محموله‌های ماسک و مواد بهداشتی و مراقبتی کشورهای دیگر سرقت کردند.

سرهنگ حسنی با اشاره به اقدامات سپاه و بسیج در سطح شهرستان رودسر از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا، تصریح کرد: ضدعفونی کردن معابر و بیمارستان‌های استان، کفن و دفن اموات کرونایی، شبانه روزی کردن درمانگاه سپاه و … از اقدامات سپاه رودسر در ایام کرونا است.

وی به اجرای دو مرحله از طرح مواسات در شهرستان رودسر اشاره کرد و یادآور شد: ۴۸۰۷ خانوار در این شهرستان شناسایی شدند که تحت پوشش هیچ نهاد و ارگانی نیستند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با تاکید بر اینکه تکریم و حفظ عزت افراد نیازمند اولویت اصلی در رزمایش مواسات است، افزود: باید توزیع بسته‌های حمایتی، توأم با تکریم و حفظ عزت افراد باشد و این اصل از اولویت‌های ضروری این طرح است.