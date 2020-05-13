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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۲:۱۱

فرمانده سپاه رودسر:

۵۶۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات در رودسر توزیع شد

۵۶۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات در رودسر توزیع شد

رودسر -فرمانده سپاه رودسر گفت: در قالب رزمایش مواسات ۵۶۰۰ بسته معیشتی در میان آسیب دیدگان ناشی از کرونا در شهرستان رودسر توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع پنج هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات در شهرستان رودسر، اظهار کرد: ارزش ریالی بسته‌های توزیع شده یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان است.

وی افزود: پس از فرمان مقام معظم رهبری در برپایی رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه برای دستگیری از مستمندان و افراد آسیب دیده ناشی از کرونا، مردم به ندای رهبری لبیک گفته و به یاری هموطنان شتافتند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با بیان اینکه فرهنگ کشور ما فرهنگی برتر نسبت به بسیاری از کشورها است و مردم ما در بسیاری از کارهای خیر از یکدیگر سبقت می‌گیرند، ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا که خود را صاحب دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند در روزهای کرونایی به یکدیگر رحم نکردند و محموله‌های ماسک و مواد بهداشتی و مراقبتی کشورهای دیگر سرقت کردند.

سرهنگ حسنی با اشاره به اقدامات سپاه و بسیج در سطح شهرستان رودسر از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا، تصریح کرد: ضدعفونی کردن معابر و بیمارستان‌های استان، کفن و دفن اموات کرونایی، شبانه روزی کردن درمانگاه سپاه و … از اقدامات سپاه رودسر در ایام کرونا است.

وی به اجرای دو مرحله از طرح مواسات در شهرستان رودسر اشاره کرد و یادآور شد: ۴۸۰۷ خانوار در این شهرستان شناسایی شدند که تحت پوشش هیچ نهاد و ارگانی نیستند.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با تاکید بر اینکه تکریم و حفظ عزت افراد نیازمند اولویت اصلی در رزمایش مواسات است، افزود: باید توزیع بسته‌های حمایتی، توأم با تکریم و حفظ عزت افراد باشد و این اصل از اولویت‌های ضروری این طرح است.

کد مطلب 4925112

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