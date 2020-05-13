به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت این کشور در اتهامی جدید و بی پایه و اساس امروز چهارشنبه ادعا کردند که چین نهادهای آمریکایی مرتبط با تحقیقات پیرامون کرونا را مورد حمله سایبری قرار داده است!

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دو نهاد آمریکایی مذکور با انتشار بیانیه مشترکی در این باره مدعی شدند که هکرهای چینی با انجام حملات سایبری قصد سرقت اطلاعات مربوط به تحقیقات آمریکا درباره واکسن ویروس کرونا را داشته‌اند!

این در حالی است که تنش های تجاری میان پکن و واشنگتن که با روی کار آمدن ترامپ اوج گرفته بود، از زمان شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته و در این راستا آمریکا اتهامات مختلفی را علیه چین مطرح می کند.