لزوم فعالیت پایگاه انتقال خون ورامین در شب های قدر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای زکات ورامین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با پرداخت زکات خدمات فراوانی صورت می‌گیرد اظهار داشت: با توجه به خوب بودن نزولات آسمانی انتظار می‌رود همه کسانی که به اموالشان زکات تعلق می‌گیرد همت بیشتری به خرج داده و با عمل به این تکلیف الهی، حلال مشکلات مردم باشند.

محمودی در ادامه با انتقاد از تعطیلی مرکز انتقال خون ورامین در شب قدر گفت: با توجه به اینکه جنوب شرق استان تهران یک استان است و جمعیتی بیش از یک میلیون نفر را در خود جای داده یکی از ضرورت‌های آن توجه به تقویت مرکز انتقال خون است که در طول سال در خدمت مردم باشد و وضع موجود پاسخگوی نیاز مردم منطقه نیست.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه مردم در ماه مبارک رمضان بیشتر علاقه دارند که خون اهدا کنند افزود: در شب‌های قدر که ثواب اعمال مضاعف است مردم شهرستان رغبت بیشتری به این کار دارند لذا توقع می‌رود که این زمینه در ورامین فراهم شود.

وی عنوان داشت: از مرکز انتقال خون ورامین می‌خواهیم نسبت به ایجاد تمهیدات و امکانات برای خون گیری مردم در شب‌های قدر اقدام شود.