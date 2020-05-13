احتمال اعمال محدودیت های جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان، بیان داشت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت در تمامی ادارات و دستگاهها دولتی و خصوصی الزامی است و چنانچه در دستگاهی آمار کرونا افزایش یابد مدیر آن دستگاه باید پاسخگو باشد.
وی اظهارداشت: باید از ظرفیتهای پژوهشی دانشگاههای استان در زمینه مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان استفاده کرد.
همتی با اشاره به اینکه نظارت بر ورودیهای استان به ویژه ورودیهای تجاری و بازرگانی همچنان با دقت ادامه یابد و هر روز میزان ورودی استان گزارش دهند، تصریح کرد: باید به افرادی که نیازمند قرنطینه خانگی هستند نظارت کرد و آموزشهای لازم ارائه شود.
وی ادامه داد: چنانچه مردم پرتکل های بهداشت و درمان را رعایت نکنند احتمال اعمال محدودیتهای جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه اولویت استان حفظ سلامت مردم و رعایت نکات پیشگیرانه شیوع بیماری کرونا است، خاطرنشان کرد: تمامی جایگاههای سوخت ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند و خلل در سرویس دادن به مردم در تأمین سوخت نباید انجام شود.
وی اضافه کرد: ظرفیت نمونه گیری در آزمایشگاه علوم پزشکی وجود دارد ضرورتی ندارد، صنایع برای انجام تست کارکنان از آزمایشگاههای خارج از استان استفاده کنند.
همتی گفت: فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در ناوگانهای حمل و نقل عمومی، ادارات، فروشگاههای بزرگ و … باید با دقت رعایت و نظارت شود و تجهیزات و لوازم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مانند دستکش و ماسک به مردم عرضه شود.
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