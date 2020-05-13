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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۰:۴۵

استاندار هرمزگان:

احتمال اعمال محدودیت های جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد

احتمال اعمال محدودیت های جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: چنانچه مردم پرتکل های بهداشت و درمان را رعایت نکنند احتمال اعمال محدودیت های جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان، بیان داشت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت در تمامی ادارات و دستگاه‌ها دولتی و خصوصی الزامی است و چنانچه در دستگاهی آمار کرونا افزایش یابد مدیر آن دستگاه باید پاسخگو باشد.

وی اظهارداشت: باید از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های استان در زمینه مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان استفاده کرد.

همتی با اشاره به اینکه نظارت بر ورودی‌های استان به ویژه ورودی‌های تجاری و بازرگانی همچنان با دقت ادامه یابد و هر روز میزان ورودی استان گزارش دهند، تصریح کرد: باید به افرادی که نیازمند قرنطینه خانگی هستند نظارت کرد و آموزش‌های لازم ارائه شود.

وی ادامه داد: چنانچه مردم پرتکل های بهداشت و درمان را رعایت نکنند احتمال اعمال محدودیت‌های جدید برای شهرهای پرخطر هرمزگان وجود دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اولویت استان حفظ سلامت مردم و رعایت نکات پیشگیرانه شیوع بیماری کرونا است، خاطرنشان کرد: تمامی جایگاه‌های سوخت ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند و خلل در سرویس دادن به مردم در تأمین سوخت نباید انجام شود.

وی اضافه کرد: ظرفیت نمونه گیری در آزمایشگاه علوم پزشکی وجود دارد ضرورتی ندارد، صنایع برای انجام تست کارکنان از آزمایشگاه‌های خارج از استان استفاده کنند.

همتی گفت: فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در ناوگان‌های حمل و نقل عمومی، ادارات، فروشگاه‌های بزرگ و … باید با دقت رعایت و نظارت شود و تجهیزات و لوازم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مانند دستکش و ماسک به مردم عرضه شود.

کد مطلب 4925165

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