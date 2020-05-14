  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۵۸

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا آغاز شد

ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا آغاز شد

بندرعباس-مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان بااشاره به آغاز ثبت نام برای دریافت وام کرونا گفت: صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که پیامک دریافت کرده اند درسامانه کارا ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است، افزود: بر این اساس ۱۳ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی ربط بوده و مبادرت به حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌های اقتصادی نموده‌اند، در صورت دریافت پیامک از سوی این وزارتخانه و با داشتن شرایط و ضوابط اعلامی، نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند آن در این سامانه اقدام و از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات منوط به ارائه لیست بیمه و پرداخت آن تا پایان فروردین ماه ۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و در صورتی که نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ استفاده نماید مشمول بهره مندی از این تسهیلات نخواهد شد.

ابراهیمی اظهارداشت: ثبت نام در این سایت هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و پرداخت تسهیلات به صاحب کسب و کار پس از بررسی فرایند توسط سازمان‌های ذیربط و بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

کد مطلب 4925173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها