ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است، افزود: بر این اساس ۱۳ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی ربط بوده و مبادرت به حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌های اقتصادی نموده‌اند، در صورت دریافت پیامک از سوی این وزارتخانه و با داشتن شرایط و ضوابط اعلامی، نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند آن در این سامانه اقدام و از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات منوط به ارائه لیست بیمه و پرداخت آن تا پایان فروردین ماه ۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و در صورتی که نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ استفاده نماید مشمول بهره مندی از این تسهیلات نخواهد شد.

ابراهیمی اظهارداشت: ثبت نام در این سایت هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و پرداخت تسهیلات به صاحب کسب و کار پس از بررسی فرایند توسط سازمان‌های ذیربط و بانک‌های عامل انجام خواهد شد.