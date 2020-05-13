بررسی تقویم جدید فدراسیون جهانی کاراته در جلسه غیر حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته روز سه شنبه از طریق یک کنفرانس ویدئویی برای بحث و گفتگو در مورد چشم اندازهای این ورزش در شرایط جوی فعلی عدم قطعیت ناشی از بیماری همه گیر جهانی شیوع کروناویروس دیدار و گفتگو کرد.

«آنتونیو اسپینوزا» رئیس فدراسیون جهانی در این جلسه با اعضای هیأت اجرایی شرایط ناشی از ویروس کرونا را بررسی و در مورد برنامه‌های آینده WKF بحث و تبادل نظر کردند. تعویق بازی‌های المپیک توکیو از ۲۰۲۰ به سال ۲۰۲۱، اصلاح سیستم کسب سهمیه مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین جدول زمانبندی بازی‌های المپیک، چشم انداز ورزش جهان متأثر از کرونا، اصلاحات انجام شده در تقویم فدراسیون جهانی برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مسابقات نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال جهان در سال آینده میلادی مطرح و نهایی کردن تاریخ‌های پیشنهادی به آینده‌ای نزدیک موکول شد.

بر همین اساس اصول اولیه تقویم ارائه شده برای تقویم سال ۲۰۲۰ WKF مورد تائید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

رئیس فدراسیون جهانی کاراته خطاب به حاضرین در این جلسه گفت: خانواده کاراته ثابت کرده که در دشوارترین مواقع، بهترین تصمیم‌ها را گرفته است و ما امروز از طریق ویدئو کنفرانس مباحث بسیار خوبی داشتیم و من اطمینان دارم که ورزش ما با وجود چالش‌های فعلی در مسیر صحیح گام برمی دارد. ما برای اطمینان از رشد مستمر کاراته در جهان، کار خستگی ناپذیری را ادامه خواهیم داد. اگر ما متحد و در کنار هم باشیم، مانند الان، بر همه سختی‌ها غلبه می‌کنیم تا ورزش ما را به اهداف جدید برساند.

در پایان این جلسه فدراسیون جهانی و کمیته اجرایی همبستگی خود را در این بحران بی سابقه با جهان اعلام کرده و از تمام کسانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در سراسر جهان مبارزه می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد. اعضای کمیته اجرایی WKF ضمن ادعای احترام به همه قربانیان ناشی از شیوع کوید -۱۹ عنوان داشت که ما می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنیم تا عمیق‌ترین تسلیت خود را برای عزیزانشان ارسال کنیم. ما با آنها سوگواری می‌کنیم.

جلسه هیأت اجرایی اروپا هم برگزار شد

همچنین هیأت اجرایی اتحادیه اروپا نیز به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی شرایط کشورهای قاره سبر در شرایط شیوع بیماری کرونا در مورد برنامه‌های آتی این اتحادیه بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه تقویم رقابت برای رویدادهای آینده ۲۰۲۱ در قاره اروپا مورد بررسی قرار گرفت. پس از لغو مسابقات قهرمانی در باکوی آذربایجان به دلیل کروناویروس، اتحادیه اروپا اطمینان دارد که برنامه‌های آتی از جمله رقابتهای رده‌های سنی برای فوریه ۲۰۲۱ در تمپر فنلاند و قهرمانی اروپا برای ماه می ۲۰۲۱ در گوتبنرگ سوئد برنامه ریزی شده که در صورت عادی شدن شرایط برگزار شود.