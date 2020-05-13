قربانیان کرونا در آمریکا به ۸۳ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، درباره آمریکا نوشت: شمار قربانیان ویروس کرونا (کووید ۱۹) در آمریکا با افزایش ۱۴۸۱ نفری در شبانه روز گذشته به ۸۳ هزار و ۴۹۱ نفر افزایش یافت.

بر اساس اعلام این وبگاه، آخرین شمار مبتلایان به این ویروس نیز یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۸۶ نفر است. بر اساس اعلام رویترز، افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در آمریکا ادامه دارد. بیشترین سیر صعودی در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و میشیگان بوده است.