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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۲:۰۲

با افزایش شدید آمارها؛

قربانیان کرونا در آمریکا به ۸۳ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

قربانیان کرونا در آمریکا به ۸۳ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

در حالی که شمار قربانیان کرونا در آمریکا به ۸۳ هزار و ۹۸۰ نفر رسیده است؛ یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۸۶ آمریکایی هم به این ویروس مبتلا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، درباره آمریکا نوشت: شمار قربانیان ویروس کرونا (کووید ۱۹) در آمریکا با افزایش ۱۴۸۱ نفری در شبانه روز گذشته به ۸۳ هزار و ۴۹۱ نفر افزایش یافت.

بر اساس اعلام این وبگاه، آخرین شمار مبتلایان به این ویروس نیز یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۸۶ نفر است.

بر اساس اعلام رویترز، افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این بیماری در آمریکا ادامه دارد. بیشترین سیر صعودی در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و میشیگان بوده است.

کد مطلب 4925178

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