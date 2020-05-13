مردم با رعایت نکات بهداشتی مراسم شب های قدر را برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طاهری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی سراسر کشور در شب‌های قدر بیان کرد: به لطف الهی مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان نیز طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا میزبان روزه داران عزیز در نخستین شب قدر امسال بود که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه همه برنامه‌های اجرا شده در مساجد طبق دستورالعمل بهداشتی ابلاغ شده و در نهایت رعایت امور بهداشتی برگزار شد، افزود: در همه مکان‌های دینی و مذهبی استان طرح فاصله گذاری اجتماعی به صورت کامل اجرا شد و شب زنده داران با رعایت نکات بهداشتی به استقبال شب‌های قدر رفتند.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه مردم روزه دار و مسجدی استان نشان دادند که در رعایت نکات بهداشتی پیش قدم هستند و هر دستور العملی ابلاغ شود، بیشتر از سایرین توسط مردم مسجدی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در بسیاری از مکان‌های مذهبی استان که دیشب میزبان شب زنده داران بودند، ماسک رایگان بین مردم توزیع شد و هیچ گونه پذیرایی صورت نگرفت؛ حتی زمان برگزاری مراسم نیز علی رغم کم بودن به صورت منظم و منسجم در همه استان از ساعت ۱۲ لغایت دو بامداد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیشتر مراسم‌های نخستین شب قدر استان در محیط‌های باز برگزار شد، بیان کرد: امیدواریم با همراهی و همکاری مردم مراسم ویژه شب‌های قدر آتی نیز به خوبی و بدون حاشیه در استان برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه همه مکان‌های مذهبی استان که میزبان شب زنده داران هستند، قبل از برگزاری مراسم به صورت کامل ضدعفونی خواهند شد، گفت: همان طور که رهبری فرمودند مسأله دعا و عبادت به ویژه در ماه رمضان و به خصوص در شب‌های قدر یکی از نیازهای حتمی و اساسی مردم است که باید مورد توجه جدی مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.