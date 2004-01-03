عبدالعزيز حكيم : ترور آيت الله حكيم كارعوامل حزب بعث و طرفداران صدام بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري خاورميانه ، سيد عبدالعزيز حكيم در گفتگو با راديو آمريكايي" سوا " كه براي خاورميانه به زبانهاي عربي و انگليسي برنامه پخش مي كند، تاكيد كرد: ايران هرگز در ترور برادرش آيت الله محمد باقر حكيم دست نداشته است ، بلكه عوامل حزب بعث عراق و طرفداران صدام عامل اصلي اين فاجعه هستند.

حكيم تاكيد كرد كه شايعات برخي رسانه هاي عربي و اروپايي و متهم كردن ايران از سوي رسانه ها به دست داشتن در شهادت آيت الله محمد باقر حكيم در انفجار خونين نماز جمعه شهر نجف در سال گذشته ، كذب محض و افترا بستن به ايران است.

عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ضمن مبرا دانستن ايران از اينگونه اتهامات ، از نقش برجسته ايران در حمايت از ملت عراق و مبارزات برحق آنها تقدير و تشكر كرد.

به گفته سيد عبدالعزيز حكيم ، نسبت دادن اين اتهامات به كشوري چون ايران كه بيش از 23 سال پذيراي آيت الله محمد باقر حكيم و يارانش بود ، هرگز درست نيست ، ايران مواضع بسيار ارزشمند و خوبي در قبال ملت عراق داشته و دارد.

وي با تاكيد بر دست داشتن طرفداران صدام و همپيمانان افراطي اش در ترور آيت الله محمد باقر حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ، هدف آنها را ايجاد فتنه طائفه گرايي با هدف ايجاد تفرقه در ميان ملت عراق عنوان كرد.

وي در مورد بدهي هاي عراق به ايران اخبار برخي رسانه هاي عربي و غربي را درمورد درخواست از حكومت عراقي براي پرداخت 100 ميليارد دلار به عنوان غرامت به ايران به دليل جنگ هشت ساله صدام بر ضد ايران تكذيب كرد.

وي در مورد گشايش فرودگاه هاي ايراني به روي خطوط هوائي عراقي گفت: ايران در اين موضوع به درخواست ما پاسخ مثبت داده است و 4 فرودگاه نزديك اين كشور در مرزهاي عراقي براي انتقال حجاج عراقي و پذيرش توريست ها براي سفر به عراق با توافق طرفين در نظر گرفته شده است .