کانادا و آمریکا محدودیتهای مسافرتی را تمدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه در دولتهای کانادا و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که به احتمال بسیار محدودیتها علیه سفرهای غیرضروری به این کشورها تا بیست و یکم ژوئن (یکم تیرماه) تمدید می شوند.

این درحالی است که این دو کشور همجوار در آمریکای شمالی روز هجدهم آوریل توافق کردند که محدودیتهای مرزی خود را تا ۲۱ اُم ماه مه تمدید کنند. اما کانادا اکنون بر وضع تدابیری جهت تمدید این محدودیتها تا یک ماه دیگر پافشاری می کند.

در همین ارتباط، یکی از منابع آگاه در دولت کانادا با مثبت خواندن گفتگوها با مقامات واشنگتن اظهار داشت که «هنوز برای لغو محدودیتها بسیار زود است، بنابراین باید برای تمدید اقدام کرد».

در واشنگتن نیز یک مقام رسمی دولت آمریکا تأیید کرد که دو کشور در مورد تمدید سی روزه این محدودیتها با یکدیگر توافق کرده اند.

گفتنی است که روز سه شنبه، یک مقام ارشد بهداشت و سلامت عمومی کانادا گفت که با توجه به افزایش پیوسته موارد ابتلا در آمریکا، این کشور یک خطر به شمار می رود.

گفتنی است که منابع آگاه به این تمدید محدودیتها، به دلیل حساسیت موضوع خواستند که نامشان فاش نشود.