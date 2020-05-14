هزار بسته معیشتی در بین کارگران توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدوی منش در مراسم رزمایش کمک و همدلی مومنانه اظهار کرد: پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مواسات و همدلی و کمک مومنانه سازمان بسیج کارگری استان، همگام با سایر اقشار اقدام به جمع آوری کمک‌های استانی از واحدهای تولیدی و خیران کرد.

وی گفت: با جمع آوری این کمک‌ها، هزار بسته معیشتی به ارزش ریالی سیصد هزار تومان تهیه و بسته بندی شد که با شناسایی و رصد انجام شده، این بسته‌ها بین کارگران فصلی، ساختمانی و خدماتی توزیع خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر این کمک‌ها بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سطح حوزه‌های مقاومت و نواحی جمع ٱوری و در مرحله اول و دوم رزمایش بین جامعه هدف توزیع شد.