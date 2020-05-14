۱۸ هزار مشترک جدید برق در استان قزوین اضافه می شود

سعید بهادیوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین برنامه‌های سال جاری اظهار داشت: با توجه به اهمیت انرژی برق به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی بخش تولید و ضرورت تأمین انرژی پایدار برای تحقق شعار «جهش تولید» در سال جاری استفاده از تمام ظرفیت‌های صنعت برق استان برای بهبود کیفیت و ارائه خدمات پایدار برق به مشترکین در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع و روشنایی معابر عمومی، افزایش قدرت مانور با نصب و بهره گیری از تجهیزات جدید با رویکرد قابلیت اتوماسیون به منظور افزایش پایداری شبکه و کاهش مدت زمان خاموشی مشترکین در طول سال از برنامه‌هایی است که برای اجرای آن برنامه ریزی شده است.

چگینی تصریح کرد: همچنین ترویج مدیریت مصرف و تحقق برنامه‌ها در تابستان امسال، گسترش استفاده از سیستم‌های مبتنی بر GIS، توسعه عملیات خط گرم و تقویت توان پدافند غیرعامل شرکت، استفاده از ادوات و تجهیزات جدید در عیب یابی شبکه، اجرا و پایش طرح‌های کاهش تلفات، توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک و تلاش برای کاهش مراجعه حضوری شهروندان برای دریافت خدمات از جمله مهمترین کارهای امسال است.

وی گفت: ۶۱۳ هزار مشترک در استان قزوین داریم و با وجود زیر ساخت‌ها قادریم برق همسایگان را نیز تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآور شد: امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۱۸ هزار مشترک جدید به تعداد مشترکان استان اضافه شود که در این راستا برنامه ریزی در مسیر توسعه، احداث و ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه ضروری است.

بهادیوند چگینی در ادامه اظهار داشت: ایجاد این ظرفیت مستلزم احداث ۴۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و افزایش ۲۶ مگا ولت آمپری ظرفیت پست‌های توزیع موجود است.

وی افزود: رسالت اصلی شرکت توزیع نیروی برق، تأمین مستمر و پایدار انرژی برق مشترکین است که برای تحقق آن با برنامه ریزی منظم و بازدیدهای دوره‌ای، و پیش بینی ۲۰ میلیارد تومان عملیات تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه‌های فرسوده و رفع مخاطرات مناطق آسیب پذیر هدف گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در زمینه توسعه استفاده از سیستم‌های مبتنی بر GIS گفت: تکمیل و به روز رسانی مختصات جغرافیایی مشترکین برای ثبت در نرم افزارهای مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با هدف تسریع و بهبود در ارائه خدمات از دیگر برنامه‌های امسال است که برای این به روز رسانی ۵۲۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

بهادیوند چگینی در خصوص اقدامات مرتبط با تأمین برق پایدار مشترکین هم گفت: همچنین به منظور کاهش مدت زمان خاموشی و افزایش پایداری شبکه، استفاده از فناوری‌های جدید و گسترش اتوماسیون شبکه با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به نصب تعداد ۵۰ دستگاه تجهیز کنترلی شامل انواع ریکلوزر و سکسیونر و نیز تعداد ۳۰۰ دست تجهیز حفاظتی شامل فیوزهای کات اوت و رله ها؛ اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی گسترده در خصوص مدیریت مصرف انرژی برق و تحقق برنامه‌های تابستان گفت: با عقد تفاهم نامه با صنایع و کشاورزان و جلب مشارکت مشترکین برای کاهش پیک مصرف سال جاری نسبت به اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و فرهنگ سازی برای تحقق مصرف بهینه برق اقدام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: پویش ملی هر هفته «الف. ب. ایران» در دو محور ساخت و سازها و ساز و کارها با رویکرد جدید پویش در سال ۹۹ از سوی وزارت نیرو پیگیری خواهد شد که در این راستا نیز با سیاست گذاری وزارت نیرو، قطار توسعه کشور در سال جاری با سرعت بیشتری این مسیر را طی خواهد کرد.

بهادیوند چگینی یادآور شد: در راستای پویش «هر هفته الف. ب. ایران» افتتاح ۲۵۰ پروژه صنعت آب و برق در کشور با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان، هدف گذاری شده که با اجرای آنها خدمات گسترده و متنوعی در زمینه ساخت و سازها و ساز و کارها در سراسر کشور از جمله استان قزوین ارائه خواهد شد.

وی گفت: در شرکت توزیع برق استان قزوین علاوه بر هدف گذاری در بهبود ساخت و سازها، تمرکز بر اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات در زمینه‌های ارتقا و ارتباط مؤثر با گروه‌های مختلف جامعه در حوزه مدیریت مصرف، تولید اطلاعات و محتوای مناسب در فرهنگ سازی، گسترش و بهبود فرآیند اطلاع رسانی به ویژه در بستر فضای مجازی، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت به مشترکین برای شفاف سازی، قانون مندی و ارتقای سلامت اداری، در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: همچنین موضوع کاهش مراحل انجام کار و مراجعات حضوری شهروندان در حوزه جنبه‌های ساز و کاری پویش «هر هفته الف. ب. ایران» مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن اقدام خواهد شد.

۷۴ درصد انرژی برق استان قزوین در تولید مصرف می‌شود

وی اظهار کرد: بیش از ۷۴ درصد برق تولیدی استان قزوین در بخش صنعت و تولید استفاده می‌شود که از این لحاظ در کشور شاخص هستیم و مشترکین خانگی ما به ۱۹ درصد می‌رسد.

بهادیوند چگینی اضافه کرد: تلفات شبکه برق در کشور به طور میانگین ۱۰ تا ۱۶ درصد و در استان قزوین حدود ۷.۵ درصد است که از این نظر نیز موقعیت خوبی داریم و میزان خاموشی نیز در استان به حداقل رسیده است.