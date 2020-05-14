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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۵۲

معاون آموزش و پرورش کردستان:

رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیش نیاز بازگشایی مدارس است

رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیش نیاز بازگشایی مدارس است

سنندج - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان بر فراهم کردن زمینه سلامت و بهداشت همکاران و دانش آموزان در بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات نهایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش گوار شامگاه چهارشنبه در نشست ویدئو کنفرانس با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کردستان، اظهار داشت: پیش نیاز بازگشایی مدارس و برگزاری امتحانات پایه دوازدهم، اهتمام به رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی و حفظ سلامتی دانش آموزان و همکاران فرهنگی است.

وی افزود: در این زمینه توجیه و تأکید مدیران مدارس به رعایت اصول بهداشتی، برگزاری دوره آموزشی ویژه نیروهای خدماتی جهت ضدعفونی و گندزدایی اصولی سطوح و اشیا و از همه مهمتر رعایت فاصله اجتماعی در اولویت است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: با هماهنگی معاون آموزش متوسطه و اداره سنجش، چارچوب و اصول مورد نیاز از لحاظ تأمین مسائل بهداشتی و سلامت دانش آموزان در حوزه‌های امتحانی را در ۱۸ بند تدوین کرده ایم و خواستار توجه جدی شهرستان‌ها و مناطق به اجرای کامل آن هستیم.

خوش گوار با اشاره به تخصیص اعتبارات قابل توجه در اسفند ماه جهت موضوع ضدعفونی و گندزدایی مدارس، یادآور شد: این اعتبارات باید به طور کامل در جهت ارتقای وضعیت بهداشتی مدارس شامل سیستم آبخوری، سرویس‌های بهداشتی، لوله کشی صابون مایع و تهیه ملزوماتی چون مایع ضدعفونی کننده در مدارس با اولویت حوزه امتحانی هزینه شود.

کد مطلب 4925252

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