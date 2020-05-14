۱۱مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در استان مرکزی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ مورد جدید ابتلاء به بیماری کرونا شناسایی شد و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تاکنون به یک‌هزار و ۸۰۹ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در استان تعداد مبتلایان در شهرستان دلیجان ۱۴۶ مورد، شهرستان آشتیان ۲۲ مورد، در شهرستان محلات ۵۴ مورد، فراهان ۴۸ مورد، تفرش ۳۹ مورد، خنداب ۷۸ مورد، کمیجان ۴۴ مورد و در شهرستان شازند ۲۳ مورد بوده و هم‌اکنون هیچ مورد بستری به لحاظ این بیماری در این شهرستان‌ها وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: همچنین در شهرستان خمین ۱۰۱ مورد بیمار مبتلا به این ویروس شناسایی شده که ۹ نفر بستری شدند و در شهرستان ساوه نیز تعداد مبتلایان شناسایی شده به ۵۲۶ مورد رسیده که دو مورد آن‌ها بستری هستند و در شهر اراک نیز ۱۰ نفر از مبتلایان هنوز در بیمارستان‌ها به سر می‌برند.

جمالیان عنوان کرد: در مرحله دوم مبارزه با کرونا افرادی که با بیماران کرونایی در تماس بوده‌اند شناسایی و آزمایشات لازم از آنها گرفته می‌شود این امر موجب می‌شود تا سرعت انتشار بیماری را کنترل کنیم.

وی گفت: بیمارستان ولیعصر اراک از بیماران مبتلا به کرونا تخلیه شده است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک پس از ماه مبارک رمضان به صورت کامل در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: استان مر کزی دومین استان مبتلا به ویروس کرونا در کشور بود و روزهای نخست درگیری با این بیماری هیچکس اطلاعات کافی نداشت و در ابتدای امر هر روز نشست شورای پدافند قرارگاه زیستی برگزار شد و با تعامل و هماهنگی خوب بین مدیران ارشد، فرمانداران و زحمات کادر بهداشت و درمان شاهد کنترل بیماری و بهبود بیماران هستیم که جای تقدیر دارد.

جمالیان عنوان کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در استان مرکزی هیچ گونه مرگ و میر ی در کادر بهداشت و درمان، مادران باردار، نوزادان و کودکان وجود نداشته است و سرعت انتشار بیماری به حدی نرسید که بیمارستان‌ها پاسخگوی مراجعه‌کنندگان نباشند از طرفی در طول این بیماری با کمبود دارو در مراکز درمانی نیز مواجه نبودیم و تمام تجهیزات تشخیصی و درمانی فراهم شد.

وی افزود: آئین نخستین شب قدر در استان به نحو مطلوب و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و عدم پخش نذورات برگزار شد و تنها یک ناهماهنگی در شهرستان آشتیان دیده شد که اقدامات لازم با همکاری فرمانداری این شهرستان در این خصوص صورت پذیرفت.