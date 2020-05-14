به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان اظهار کرد: ساماندهی وضعیت پسماند زباله‌های شهر همدان ضروری است و باید به طور جدی در این زمینه اقدام و برنامه‌ها تا هر چه سریع‌تر، عملیاتی شود.

فتحی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای ساماندهی جمع‌آوری زباله‌های شهر، یادآور شد: در این جلسات پیشنهادات مختلفی برای حل مشکل پسماند مطرح شده که می‌توان با ارائه راهکار مناسب در این راستا، گام برداشت.

افزایش قارچ گونه مغازه‌ها و دوره‌گردهای جمع‌آوری زباله از معضلات حوزه پسماند همدان است وی افزایش قارچ گونه مغازه‌ها و دوره‌گردهای جمع‌آوری زباله را یکی از معضلات حوزه پسماند همدان برشمرد و افزود: باید با اتخاذ تصمیمات مناسب از افزایش بی‌رویه این مغازه‌ها و دوره‌گردها، جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان همچنین گفت: انتظار می‌رود ضمن بررسی کارشناسی طرح‌های ارائه شده در حوزه نرم‎افزاری ساماندهی جمع‌آوری و تفکیک زباله، این مهم در مناطق ۴ گانه به صورت پایلوت اجرایی شود.

فتحی گفت: چنانچه این طرح‌های فناورانه به‌ویژه در حوزه تفکیک زباله از مبدأ به صورت صحیح همراه با مباحث آموزش و فرهنگ سازی اجرایی شود، به طور قطع به حوزه مدیریت‌شهری کمک خواهد کرد و در بلندمدت، یک شب در میان، جمع‌آوری زباله از سطح شهر را خواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین بار برای اجرای طرح ساماندهی جمع‌آوری و تفکیک زباله بر عهده سازمان پسماند شهرداری همدان است، ابراز امیدواری کرد: باید این طرح هر چه سریع‌تر به بهترین روش ممکن عملیاتی شود، زیرا چندین میلیارد تومان به نفع مدیریت‌شهری است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به پیشنهاد سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در زمینه انعقاد قرارداد با پیمانکاران حوزه پسماند، اظهار کرد: به‌منظور ساماندهی زباله‌های شهر باید از تکنولوژی روز بهره گرفت که در این راستا طبق پیشنهاد نایب رئیس شورا می‌توان از نرم‌افزار تهیه شده برای این مهم، بهره گرفت.

فتحی اظهار کرد: در صورت نهایی شدن طرح نرم‌افزار جمع‌آوری پسماند زباله همراه با نحوه اجرای آن، باید این طرح در قالب سیاست‌گذاری‌های شورا به صحن شورا ارائه شود.

ساماندهی زباله مشکلات دوره‌گردها را حل می‌کند

نایب رئیس شورای شهر همدان هم با اشاره به طرح‌های ارائه شده برای ساماندهی جمع‌آوری زباله سطح شهر، گفت: با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی، بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند مدیریت‌شهری را در بسیاری از امور از جمله جمع‌آوری زباله، کمک کند.

حمید بادامی‌نجات افزود: می‌توان با بهره‌گیری از نرم‌افزارها روز، برنامه‌ای را تدوین کرده و با استقرار کانکس‌هایی در نقاط مختلف شهر به‌منظور مدیریت نرم‌افزار جمع‌آوری زباله به‌منظور ساماندهی پسماند زباله، گام برداشت.

وی گفت: ساماندهی پسماند زباله، مشکلات دوره‌گردها را نیز حل می‌کند.

بادامی‌نجات با تأکید بر شناسایی وانت‌بارها و مغازه‌دارانی که اقدام به خرید جمع‌آوری زباله می‌کند، گفت: می‌توان با لحاظ کردن بهای خدمات برای این مغازه‌ها از افزایش بی‌رویه آنها، جلوگیری به عمل آورد.

نایب رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد: باید با تعریف سیستم درست برای مدیریت کانکس‌ها، ساماندهی و نظارت را به یک پیمانکار واگذار کرد.

ضرورت جلوگیری از پراکنده کاری جمع آوری زباله

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز تأکید کرد: باید روند تهیه و تدوین طرح ساماندهی جمع‌آوری پسماند زباله تسریع یابد تا از پراکنده‌کاری جمع‌آوری زباله، جلوگیری شود.

ابراهیم مولوی اظهار کرد: انتظار می‌رود تمامی مباحث از جمله پل عابرپیاده و پارک حاشیه‌ای حل شود تا بتوانیم مدافع عملکرد شهرداری باشیم.