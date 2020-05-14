تخصیص ۱۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی در بهار

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۱۱۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال اعتبار تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به شهرستان بهار خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی بهار با بیان اینکه افزایش ضریب مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی از اولویتهای جهاد کشاورزی است، اظهار داشت:: این اعتبار بهعنوان تسهیلات در اختیار بهرهبرداران قرار خواهد گرفت تا در تجهیز گلخانهها، واحدهای تولیدی، مرغداری و دامداری، واحد تولید قارچ، خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی در بخش زراعت و باغبانی هزینه شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای طرحهای مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی افزود: از مزایای ارتقا ضریب مکانیزاسیون کشاورزی میتوان به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در واحد سطح اشاره کرد.
اکبری با اشاره به پرداخت ۸۲ میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته عنوان کرد: کشاورزان میتوانند برای دریافت این تسهیلات به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و نسبت به تکمیل پرونده اقدام کرده و از اولویت پرداخت برخوردار شوند.
مدیر جهاد کشاورزی بهار بابیان اینکه یکی از مؤلفههای اصلی بخش کشاورزی افزایش کمیت، کیفیت و راندمان محصولات تولیدی با توسعه و تجهیز مکانیزاسیون است، تأکید کرد: با افزایش ضریب مکانیزاسیون علاوه بر کاهش هزینههای تولید افزایش درآمد بهرهبرداران را نیز به دنبال خواهد داشت که این موضوع سبب رونق تولید در این حوزه خواهد شد.
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