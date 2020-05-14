به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه مجازی که با هدف یادگیری بیشتر و تمرین قصهگویی مربیان و اعضای انجمن قصهگویی کانون در شرایط بحرانی کرونا و توانمندسازی آنان، برنامهریزی شده است، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار میشود.
راهبری کارگاه مجازی قصهگویی را الهام دارابی، قصهگو، مسؤول دبیرخانه بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و رئیس گروه پژوهش و ترویج قصههای ایرانی بر عهده دارد.
پیش از این نیز در اردیبهشت ماه سال جاری ۳ وبینار فرهنگی، هنری و ادبی در اداره کل کانون فارس برگزار شد.
وبینار فرهنگی با عنوان کارگاه مهارتهای مثبت، حال خوش زندگی، میزبان دکتر محمود گلزاری، روانشناس تربیتی بود که با هدف حفظ و ارتقای سلامت روحی و روانی مربیان و اعضای کانون در شرایط بحرانی کرونا و توانمندسازی مربیان با شناخت مهارتهای مثبت و بهکارگیری آن در فعالیتهای فرهنگی هنری کانون برنامهریزی و اجرا شد وکارشناسان فرهنگی، مربیان مسؤول و مربیان فرهنگی کانون فارس مخاطب این برنامه بودند.
وبینار هماندیشی مربیان هنری کانون فارس نیز برگزار شد و زهرا افتخاری، مدیر کل کانون فارس در این وبینار با مربیان به گفتگو نشست و از آنان خواست در اجرای برنامههای هنری کوشا باشند و در خدمت به کودکان و نوجوانان تلاش کنند. او از مربیان برای شرکت داوطلبانه در تولید محتوای پیک امید مجازی تقدیر کرد.
مدیر کل کانون فارس در بخش دیگری از سخنانش راهبردهای کانون را برشمرد و جذب و نگهداشت اعضا و گسترش تولیدات و توسعه مشتریان را یادآور شد.
محتوا محوری راهبرد دیگری بود که افتخاری آن را مهم دانست و گفت: شما مربیان با نگاه متفاوت به خلق آثار متفاوت، خلاق، روزآمد و بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی میپردازید.
وی از مربیان خواست با توزیع عادلانهی امکانات، همه کودکان و نوجوانان شهری، روستایی و کم برخوردار را در نظر بگیرند و از ظرفیتهای متنوع منطقهای خود در راستای رشد و توسعه کودکان و نوجوانان استفاده کنند.
افتخاری راهاندازی و استمرار فعالیت کارگاهها و انجمنهای ویژه و تخصصی هنری را بااهمیت دانست و گفت: گسترش و فعالیت انجمنها و کارگاههای تخصصی باید در راستای اهداف و راهبردهای کانون باشد.
اولین وبینار نشست فصلی مربیان ادبی هم برگزار شد؛ این نشست مجازی با ارائه راهبردها از سوی مدیر کل کانون فارس همراه بود. در ادامه کارشناسان ادبی کانون فارس در رابطه با چگونگی برگزاری کارگاههای مجازی، چگونگی برگزاری انجمنهای مجازی و برنامهریزی بخشهای ادبی و مکاتبهای سال ۱۳۹۹ با مربیان به گفتگو نشستند. بخشی از این وبینار نیز به پرسش و پاسخ مربیان و کارشناسان اختصاص داده شد.
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