تلاشها برای نابودی آرمان فلسطین راه به جایی نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شیخ نافذ عزام عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: تحرکات و تلاش ها برای نابودی آرمان فلسطین و پایمال کردن حقوق ملت ما و به زانو درآوردن آن راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: ما مطمئن هستیم که فلسطین به مردم آن تعلق دارد و هر اندازه تلاش و هزینه کنند تا آرمان فلسطین را نابود کنند راه به جایی نمی برند. ملت ما بر حقوق خود اصرار دارد و از آن چشم پوشی نمی کند و در برابر زور و عربده کشی و اشغالگری تسلیم نمی شود زیرا ابعاد غیبی و اراده الهی اجازه نابودی را نمی دهد.

عزام با اشاره به سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به فلسطین اشغالی گفت: این وزیر حامل شر است اما این تغییری در قواعد اساسی که بر زندگی مردم حاکم است، ایجاد نمی کند. آنها ممکن است که زندگی مردم را دشوار تر کنند اما نمی توانند که این ملت را نابود کنند و نمی توانند که اراده ملت ما را درهم بشکنند و ملت فلسطین بر حقوق خود اصرار دارد.

عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: ما یقین داریم که این سفر با شکست همراه است همانطور که قبلی ها با شکست روبرو شد. کوچکترین کودک فلسطینی هم دست کشیدن از سرزمین خود را نمی پذیرد.

وی گفت: فلسطینی ها به ویژه کسانی که به مقاومت ایمان دارند، مطمئن هستند که تلاشهای دشمنان آنها برای نابودی آرمان فلسطین راه به جایی نمی برد. باید کاری کرد. نمی توانیم بنشینیم و منتظر شکست دشمن باشیم، پیروزی با نشستن و تنبلی به دست نمی آید.

این عضو دفتر جهاد اسلامی فلسطین بر ضرورت همبستگی میان فلسطینی ها تاکید کرد و افزود: دنیا از کرونا درس نگرفته و نخواهد گرفت. ناتوانی کشورهای پیشرفته به ویژه کشوری که عربده می کشد و حامی اشغالگران اسرائیلی است در برابر کرونا، حامی این پیام مهم است که خداوند اجازه ظلم را نمی دهد.