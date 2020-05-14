به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، این تغییرات قبلاً از سوی هیئت اجرایی فدراسیون جهانی پیش‌بینی شده بود و بعد از مشورت و ارائه به نشست مجازی هیات رئیسه، به تصویب رسید.

فدراسیون جهانی والیبال در این گزارش تاکید می‌کند که این تغییرات به دلیل اهمیت سلامتی بازیکنان و خانواده والیبال ایجاد شده است تا مسابقات، هر چه بهتر برگزار شود.

تقویم جدید FIVB درباره زمان‌بندی شروع لیگ ملت‌ها در سال ۲۰۲۱ است و بر اساس دستورالعمل صادره برای مسابقات داخلی کشورها تدوین شده است.

بر اساس برنامه پیشنهادی، لیگ داخلی کشورها مجاز است که از یک ژوئن ۲۰۲۰ (۱۲ خرداد ۱۳۹۹) شروع شود. البته فدراسیون‌های ملی بنا به شرایط کشورشان می‌توانند برنامه خود را مشخص کنند و فقط در صورتی انجام خواهد شد که بی‌خطر بوده و تابع دستورالعمل‌های بهداشتی صادره از سوی مقامات ملی و محلی باشد اما مسابقات باید حداکثر تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) تمام شده باشد.

فدراسیون جهانی والیبال تمامی برنامه‌ها را بررسی خواهد کرد و برگزارکنندگان، نیازمند تایید FIVB هستند.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های هر قاره، در گروه مردان و زنان باید تا دوم مِی ۲۰۲۱ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) تمام شود.

گواهینامه‌های نقل و انتقال بین‌المللی (ITC) برای فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱، از اول ماه ژوئن ۲۰۲۰ تا ۲ می ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود.

لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۱، از ۷ یا ۱۱ ماه می (۱۷ یا ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰) شروع می‌شود و به مدت سه هفته پیگیری خواهد شد. ارائه دو زمان یاد شده، برای هماهنگی جهت پخش تلویزیونی است. پایان این رقابت‌ها نیز ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ (۶ تیر ۱۴۰۰) خواهد بود.

میزبان مرحله نهایی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۱۲ در گروه مردان، کشور ایتالیا و در گروه زنان، کشور چین خواهد بود.

همچنین مسابقات والیبال قهرمانی قاره‌ها باید از ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ (۲۸ مرداد ۱۴۰۰) تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۸ شهریور ۱۴۰۰) برگزار شود و فدراسیون جهانی والیبال مسئولیت مراحل انتخابی این مسابقات را بر عهده دارد.

رئیس فدراسیون جهانی والیبال یادآور شد که این تصمیم هیات رئیسه و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی، ضامن سلامتی کل خانواده والیبال در دوران مبارزه با ویروس کرونا است.

آری گراسا در ادامه از روسای فدراسیون‌های ملی تشکر کرد که این تغییرات را با لیگ‌های داخلی خود هماهنگ می‌کنند تا سریع‌تر به مسابقات دوست داشتنی والیبال، نزدیک شویم.