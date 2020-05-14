بارندگی ها در زنجان ۲۴ درصد افزایش دارد

اسماعیل افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارندگی‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: میزان بارش‌ها در سال زراعی امسال نسبت به میانگین بلند مدت ۲۴.۸ درصد افزایش دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۴.۶ درصد کاهش دارد.

وی با بیان اینکه این میزان بارش توسط ۹ ایستگاه باران‌سنجی ثبت‌شده است، اظهار کرد: طی فصل بهار امسال میزان بارندگی‌ها در استان زنجان خوب بوده است و امیدواریم با مدیریت درست از این بارش‌ها برای توسعه همه‌جانبه استان استفاده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان، گفت: میزان حجم مخزنی سد تهم بیش از ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب است که این میزان در سال گذشته بیش از ۶۲ میلیون مترمکعب بوده و ۷۶ درصد از حجم مخزن این سد پر است.

افشاری به حجم آب موجود در سد گلابر اشاره کرد و یاد آورشد: مخزن این سد بیش از ۷۲ درصد آب دارد.

وی به وضعیت سد کینه‌ورس در شهرستان ابهر اشاره کرد و افزود: حجم آب سد کینه‌ورس ۹۵ درصد است و در حال حاضر سد کینه‌ورس ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان، با بیان اینکه میزان آب موجود در سد تالوار ۱۲۵ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: این میزان آب در مدت مشابه گذشته ۱۵۴ میلیون مترمکعب بود و امروز ۲۵ درصد از حجم این سد پر است.