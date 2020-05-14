اجرای طرح زوج و فرد در مرکز تعویض پلاک/ سلامت مردم در اولویت است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از مراکز خدمت رسان را تحت تأثیر قرار داد، مراکز تعویض پلاک یکی از مراکزی بود که برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع بیشتر کووید ۱۹ تعطیل شد و بنا به تصمیم ستاد ملی کرونا بعد از حدود ۴۰ روز فعالیت خود را از سر گرفت.

حالا بعد از ۴۰ روز تعطیلی صف‌های طولانی مردم در محل مرکز تعویض پلاک کرمان شکل گرفته است؛ رئیس مرکز تعویض پلاک کرمان یکی از علت‌های این ازدحام را رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ورود تدریجی افراد به مرکز به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا می‌داند و البته تاکید می‌کند که خدمات لازم به تمامی مراجعه کنندگان داده می‌شود.

اجرای طرح زوج و فرد در مرکز تعویض پلاک کرمان

سید احمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که خلوت شدن مراکز تعویض پلاک قابل پیش بینی نیست، اظهار کرد: توصیه می‌شود مردم طرح زوج و فرد را رعایت کنند و مدارک خود را کامل به همراه داشته باشند و همچنین توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۸ با توجه به شیوع ویروس کرونا تا ششم اردیبهشت ۹۹ مراکز تعویض پلاک به دلیل ازدحام جمعیت تعطیل شده بود، افزود: لذا یکی از دلایلی که در حال حاضر این مراکز شلوغ شده است، عقب افتادن تعویض پلاک برخی از خودروها است همچنین شاهد افزایش خرید و فروش خودرو هم هستیم و یک عده در همین مقطع نیز وکالتنامه های آنها باطل شده بود که موجب شلوغ تر شدن مرکز تعویض پلاک شد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌هایی که توسط پلیس راهور انجام شد، زوج و فرد کردن مراجعه خودروها به مرکز تعویض پلاک بود که باعث شد وضعیت ترافیک بهتر شود. بر این اساس خودروهایی که رقم آخر پلاک آنها زوج است باید در روزهای زوج هفته مراجعه کنند و برعکس.

طبق دستورالعمل ستاد کرونا باید مراجعه کنندگان ضمن استفاده از ماسک، دستکش و خودکار شخصی به صورت قطره چکانی وارد مرکز شوند رئیس مرکز تعویض پلاک کرمان با اشاره به اینکه در گذشته هشت غرفه برای ارائه خدمات به مردم وجود داشت اما درحال حاضر غرفه ۹ راه اندازی شده و درحال راه اندازی غرفه ۱۰ نیز هستیم، اظهار کرد: طبق دستورالعمل ستاد کرونا باید مراجعه کنندگان ضمن استفاده از ماسک، دستکش و خودکار شخصی به صورت قطره چکانی وارد مرکز شوند.

وی همچنین با اشاره به ضدعفونی روزانه مرکز تعویض پلاک افزود: حفظ سلامت مردم در رأس امور است و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ورود حجم عظیمی از جمعیت به مرکز تعویض پلاک، سلامت مردم به خطر می‌افتد.

رئیس مرکز تعویض پلاک کرمان گفت: ساعت کاری در ماه مبارک رمضان که هفت تا ۱۴ بوده که به یک ساعت افزایش پیدا کرده است همچنین تمام کسانی که در صف حضور دارند، کار آنها انجام می‌شود.

وی با بیان این مطلب که اگر مراجعه غیر حضوری و به صورت اینترنتی انجام شود، شرایط بهتر می‌شود البته هنوز امکان این امر فراهم نشده است، تصریح کرد: یکی از وظایف همکاران ما احراز هویت خودرو است که باید شماره موتور و غیره مشخص شود.

ارائه خدمات تعویض پلاک در ۱۹ شهرستان کرمان

هاشمی با اشاره به اینکه مردم باید تحمل کنند و صبور باشند تا کارها هرچه زودتر انجام شود، اظهار کرد: ۱۹ شهرستان استان در آنها خدمات تعویض پلاک انجام می‌شود، در شهرهای شلوغ همانند سیرجان و رفسنجان دو مرکز خدمات ارائه می‌کنند و پروتکل‌ها را نیز رعایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد مراجعه می‌کنند اما متأسفانه مدارک آنها ناقص است، اضافه کرد: ماشین‌های زیر ۲۰۱۵ به پایین حتماً باید معاینه فنی داشته باشند و عوارض شهرداری نیز باید تا سال ۹۹ پرداخت شود علاوه بر این باید شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار موجود باشد و توصیه می‌شود که شخص دیگری و یا دلال حضور پیدا نکنند و سایر مدارک همانند سند، کارت خودرو و برگ سبز همراه داشته باشند.

رئیس مرکز تعویض پلاک کرمان با بیان این مطلب که خلوت شدن مراکز تعویض پلاک قابل پیش بینی نیست، اظهار کرد: توصیه می‌شود مردم طرح زوج و فرد را رعایت کنند و مدارک خود را کامل به همراه داشته باشند و همچنین توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: برای ارسال کارت‌های ماشین حتماً باید کد پستی را قید کنند و در صورت برگشت کارت مجدداً مراجعه و پس از پرداخت یک مبلغ جزئی تقاضای صدور کارت می‌کنند.