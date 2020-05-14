دستورالعمل حضور دانشجویان دکتری در دانشگاه خوارزمی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی دستورالعمل حضور دانشجویان دکتری در ایام کرونا در دانشگاه را صادر کرد، در این دستورالعمل آمده است: به منظور حفظ سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی در دوران شیوع بیماری ویروس کووید ۱۹، دستورالعمل زیر برای دانشجویان دکتری تدوین شده است تا با رعایت تمامی اصول بهداشتی و حفظ سالمت، برنامه های پژوهش و فناوری خود را در آزمایشگاه های تحقیقاتی و کارگاه ها ادامه دهند.

فعالیتهای پژوهشی تیم‌های تحقیقاتی دانشگاه شامل پروژه های دکتری که موضوع رساله آنها به تصویب رسیده و برای پیشرفت و ادامه کار نیاز به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و سخت افزارهای کامپیوتری دارند، شامل این دستورالعمل می شوند و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده هیات رئیسه دانشکده است.

۱ .درخواست دانشجو: برای ورود به دانشگاه به منظور انجام بخش تجربی پروژ ه، دانشجو درخواست خود را بصورت کتبی به همراه تایید استاد راهنما به دانشکده تحویل می دهد. به منظور تسهیل در رفت و آمد دانشجو به دانشگاه، روسای دانشکده ها فهرست دانشجویان متقاضی را به حراست دانشگاه اعلام می کند.

۲ .دانشجویان دکتری: دانشجویان دکترای مذکور (دارای پروپوزال مصوب) صرفنظر از ماهیت رساله(تجربی یا نظری) با رعایت پرتکل های بهداشتی تحت نظارت استاد راهنما و دانشکده می توانند در دانشگاه حضور یابند.

۳ .ارایه گواهی سلامت: دانشجویان برای استقرار در آزمایشگاه نیاز به تایید و اخذ گواهی سلامت از طرف مرکز بهداشت دانشگاه در تهران (واقع در طبقه همکف ساختمان سمیه) و در کرج (واقع در ساختمان مرکزی) هستند. لازمه حضوردر دانشگاه و استفاده از آزمایشگاه، ارایه گواهی صادر شده از مرکز به مسوولین مربوطه است. همچنین رونوشت این گواهی بایستی به حراست و مسوولین دانشکده ارایه شود.

۴ .اسکان و امور رفاهی: دانشگاه تا زمان صدور مجوز از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا قادر به ارایه خوابگاه و دیگرامور رفاهی مانند استفاده از غذاخوری به دانشجویان نیست.

۵ .نظارت: نظارت بر آزمایشگاه و یا کارگاه مورد استفاده دانشجو توسط استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده است. در آزمایشگاهای مشترک تحقیقاتی حضور مستمر کارشناس برای نظارت ضروریست. استفاده مستمر دانشجو ازماسک و دستکش و همینطور رعایت دقیق نکات بهداشتی در محل های استقرار ضروری است.

۶ .تراکم انسانی: تعداد دانشجویان فعال در هر آزمایشگاه بصورت هم زمان با در نظر گرفتن پروتکل بهداشتی و برنامه زمانبندی آزمایشگاه تنظیم می گردد.

۷ .مدیریت امور عمومی: آزمایشگاه ها و مکانهایی که قرار است دانشجویان در آن مستقر شوند با درخواست دانشکده بایستی توسط نیروهای امور عمومی بصورت مداوم ضدعفونی شوند. لیست این مکانها توسط هر دانشکده به این مدیریت ارسال می شود.

۸ .ستاد کرونای دانشگاه: لوازم ضروری بهداشتی (همچون ماسک و دستکش و ...) بایستی از طرف ستاد کرونای دانشگاه با حمایت معاونت پشتیانی دانشگاه در اختیار دانشکده ها قرار گیرد.

۹ .مکاتبات اداری: الزم است دانشجوی دکتری مذکور برای حضور در آزمایشگاه های تحقیقاتی، کارگاه ها و اتاق های کامپیوتر و ... فرآیند ذیل را طی نماید:

الف- درخواست دانشجو از طریق گلستان (همچنین اطالع رسانی از طریق ایمیل به استاد راهنما(

ب- تایید استاد راهنما و گروه مربوطه و ارسال آن به رییس (یا معاون آموزشی) دانشکده

ج- جمع بندی رئیس (یا معاون آموزشی) دانشکده و ارسال اسامی به معاونت دانشجویی (مرکز بهداشت) و رونوشت به مدیر آموزش دانشگاه متناظر با محل استقرار دانشگاه در تهران و کرج و همچنین حراست

د- اطلاع به دانشجو برای اخذ گواهی سالمت از سوی دانشکده

ه- حضور دانشجو با رعایت قوانین دقیق بهداشتی با نظارت استاد راهنما و دانشکده طبق زمانبندی ابلاغی.