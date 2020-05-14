محمد محتاطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نگاه حمایتی به روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور ضعیف است، با تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت اطلاع رسانی دولتمردان از اقدامات خود به مردم و پویا سازی روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های دولتی و همچنین الهام از اهمیت جایگاه روابط عمومی، متأسفانه باید گفت نگاه حمایتی به روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور ضعیف است و روابط عمومی‌ها در آن جایگاه آرمانی که باید قرار داشته باشند نیستند.

وی افزود: این در حالی است که روابط عمومی مکمل و عضو لاینفک مدیریت به شمار رفته و هر مدیری برای نمایش توانمندی و خدماتش در هر سازمانی نیازمند روابط عمومی توانمند و پویا است.

این کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی گفت: عدم تصویب پست سازمانی در ادارات شهرستان‌ها برای واحد روابط عمومی و صدور احکام انشایی برای مدیران روابط عمومی از سوی مدیران، تغییر مدیر روابط عمومی در پی جابجایی هر مدیر و مقام مسئول سازمان، همچنین سپردن چندین مسئولیت به مدیران روابط عمومی در ادارات و سازمان‌ها، عدم بهره مندی از امکانات و تجهیزات روز در واحد روابط عمومی و انتصاب افراد نا آشنا با این حوزه و عدم آموزش متمرکز دانش روز ارتباطات و روابط عمومی و فناوری‌های مرتبط در این حوزه باعث شده است تا از پویایی و خلاقیت روابط عمومی در کشور فاصله بگیریم.

وی افزود: توسعه و شکوفایی روابط عمومی بستر ساز توسعه پایدار بوده و تحقق این مهم مستلزم تخصص محوری و دور اندیشی مبتنی بر برنامه ریزی است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد توسعه و رونق این علم به عنوان رشته دانشگاهی بوده و امید است با تقویت تخصص محوری شاهد حضور نیروی انسانی تحصیل کرده و خلاق برای پویا سازی روابط عمومی در ادارات و سازمان‌ها باشیم.