به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین در شب‌های قدر تا اذان صبح ممنوع است و با توجه به مراجعه همشهریان به مساجد و سهولت تردد، کلیه عملیات‌های عمرانی نیز در این شب‌های گرانقدر ممنوع است.

موسوی پور ادامه داد: پلیس راهور تهران بزرگ با تمام توان خود سعی در برقراری و حفظ نظم ترافیکی و همچنین سهولت مراجعه کنندگان به مساجد برای مناجات و سوگواری علی ابن ابی‌طالب (ع) و برگزاری مراسم شب‌های قدر در ساعات مجاز اعلام شده را دارد و نیروهای پلیس راهور در آماده باش کامل خواهند بود.

وی از تمام شهروندان و عزاداران عزیز خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده و با عوامل پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.