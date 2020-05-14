به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مظفری شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از مدافعان سلامت و پرچمداران مواسات و همدلی که در مصلی قدس شهر قم برگزار شد اظهار داشت: فعالیت‌های بسیاری از سوی کادر درمانی برای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت که واقعاً این خدمات گسترده به صورت جهادی بوده است.

مسئول کمیته پزشکان متخصص قرارگاه کریمه اهل بیت (ع) بیان داشت: در ابتدای ورود کرونا وحشت زیادی از این بیماری وجود داشت، اما کادر پزشکی و پرستاری در بیمارستانها مجاهدانه و خستگی ناپذیر خدمت رسانی کردند و رشادت به خرج دادند.

وی به روحیه بالای کادر درمانی اشاره کرد و بیان داشت: اغلب پرستاران در روزهایی که درگیر پرستاری از بیماران کرونایی بودند حتی حاضر نمی‌شدند برای استراحت به خانه بروند و این جلوه‌های ایثار و گذشت بی نظیر بود.

مظفری تاکید کرد: آنچه که کادر درمانی قم در طی دو ماه انجام داد ثابت کرد که این عزیزان همیشه در صحنه حاضرند و به فرموده رهبر معظم انقلاب از آزمون بزرگ کرونا پیروز و سربلند بیرون آمدند.

وی در ادامه به اقدامات گسترده نیروهای جهادی در این مدت نیز اشاره و ابراز داشت: به نمایندگی مجموعه پزشکی و درمانی استان قم از تلاش‌های گروهای جهادی و طلاب که در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتند از همه آنها تشکر می‌کنم و اگر کمک‌های آنان نبود در این مسیر موفق نبودیم.

وی ادامه داد: این فعالیت‌ها و روحیه جهادی موجب شد تا ایران الگو شود و بر سر زبان‌ها بیاید و تا حدود زیادی بر بیماری کرونا غلبه کنیم، چرا که در غرب فعالیت‌های جهادی معنا ندارد و بسیار از آنان به امور انسانی هم توجه لازم را ندارند و ارائه خدمات را در قبال پول دریافتی می‌دانند.

این فوق تخصص بیماری‌های ریوی با اشاره به پروژه قم هراسی و ایران هراسی از سوی برخی دشمنان گفت: امروز ۴ میلیون نفر در جهان درگیر کرونا هستند که یک میلیون و نیم آن در کشور آمریکا است و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در اثر کرونا در جهان، جان خود را از دست دادند که بیش از صدهزار نفر آن در آمریکا فوت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این آمارها نشان داد که قم هراسی و ایران هراسی هیچ تأثیری نداشته و امروز می‌بینیم که با همدلی و همراهی ملت بر این بیماری غلبه کردیم.