به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، افزود بر اساس اطلاعات جامع و کامل از تمام زندانهای استان، تاکنون هیچ مورد بیمار کرونایی در این استان گزارش نشده و هر گونه اظهار نظر و اعلام اینکه بیمار کرونایی در زندانها داریم، مردود است.
وی با بیان اینکه نظام زندانبانی ما اسلامی بوده و بر اساس چارچوبهای قانونی حفظ کرامت انسانی تمامی زندانیها اولویت بوده و حقوق شهروندی آنها رعایت میشود، عنوان کرد: در تأمین نیازمندیهای زندانیان از جمله موارد بهداشتی از هیچ کوششی دریغ نمیشود.
جمیاری با اشاره به اینکه اقدامات مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، تعلیمی و… در سطح زندانهای استان اجرا میشود، گفت: در راستای مقابله با ویروس کرونا نیز اقدامات بسیار مؤثری در زندانهای استان عملیاتی شد.
مدیرکل زندانهای استان از ضد عفونی تمام زندانها و گندزدایی اماکن مختلف آن خبر داد و عنوان کرد: ضدعفونی تمامی اماکن و گندزدایی محلهای مختلف، فعال سازی دو کارگاه تولید ماسک با هدف تأمین نیازهای زندانیان، سربازان و کارکنان، تهیه و توزیع انواع مواد ضدعفونی کننده مانند ژل ها، اسپریها و بستههای بهداشتی، معاینه مستمر و تب سنجی در سطح زندانها، اعطای مرخصی با هدف کاهش تراکم زندانها و محدود سازی فعالیتهای اجتماع محور در زندانها از جمله مواردی بوده که به حفظ سلامت کامل زندانیان تاکنون منجر شده است.
وی افزود: همچنین تاکنون هیچ موارد ابتلاء زندانیان، سربازان و کارکنان به کرونا گزارش نشده و هرگونه اظهارنظر در این مورد کذب محسوب میشود.
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