لزوم تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از سایت خبری پلیس سردار مهدی معصوم‌بیگی در مراسم تکریم رئیس پلیس پیشگیری ناجا اظهار داشت: پلیس پیشگیری خط مقدم ماموریت ها و ستون فقرات نیروی انتظامی است، این خط مقدم و ستون فقرات بایستی از استحکام لازم و از شایستگی حداکثری برخوردار باشد چراکه مجموعه‌ای که در خط اول و نقطه مماس با مردم قرار دارد، موفقیت هایش نشانگر سربلندی نیروی انتظامی خواهد بود و اگر در آن اشکال و خطایی وجود داشته باشد به کل نظام اسلامی و نیروی انتظامی تعمیم داده خواهد شد.

وی به ضرورت ادامه و توسعه تحول در ماموریت های تخصصی پلیس پیشگیری اشاره کرد و افزود: پیرو تلاش های بسیار گسترده ای که در حوزه تحول در ماموریت های مرتبط با این پلیس و ساختار سازمانی مربوط به کارکنان صورت گرفته در صدد هستیم راهبرد ها و اولویت های جدید برای پلیس پیشگیری را که برگرفته از راهبردهای کلان نیروی انتظامی است به مرحله اجرا درآوریم.

سردار معصوم‌بیگی بیان کرد: ضرورت دارد ساختار پلیس پیشگیری با ماموریت آن متناسب شود، اگر ماموریت پلیس پیشگیری تناسب لازم با ساختار مربوط به خودش را نداشته باشد طبیعی است که ادامه ماموریت و انتظاری که وجود دارد دچار ایراد و اشکال خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع مهم مدیریت پیشگیری از وقوع جرم گفت: در حوزه پیشگیری از جرم، هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان اقدامات گسترده اما جزیره‌ای و پراکنده در حال انجام است لکن ضرورت انسجام بخشی و برخورداری از وحدت رویه ایجاب می کند اقدامات پیشگیری در همه مولفه‌ها در تولیت یک مجموعه واحد قرار بگیرد، به عبارت دیگر سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی ها بایستی برگرفته از یک تولیت مشخص باشد، بنابراین تشکیل و راه اندازی "شورای عالی پیشگیری از جرم" را در نیروی انتظامی با جدیت دنبال خواهیم کرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا تحقق پلیس هوشمند و "هوشمند سازی" را که یکی از اولویت های اساسی فرمانده نیروی انتظامی و از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در دستور کار قرار داده است.

وی به نقش محوری و اساسی کارکنان کلانتری در کشفیات، دستگیری مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و افزود: درصد قابل توجهی از دستاوردهای نیروی انتظامی در این حوزه ها توسط پلیس پیشگیری محقق می شود، به بیان دیگر حجم وسیعی از کشفیات مواد مخدر، سلاح و مهمات، برخورد با اراذل و اوباش، دستگیری سارقان و اغلب ماموریت ها به واسطه تلاش کارکنان پلیس پیشگیری به سرانجام می رسد بنابراین تلاش خواهیم کرد به سهم و نقش کارکنان پلیس پیشگیری در تولید امنیت هویت بیشتری ببخشیم تا کارکنان همیشه این حس خوب را داشته باشند که دستاوردهای حوزه امنیت در نتیجه تلاش و مجاهدت شبانه روزی آن ها به دست آمده است، چرا که این موضوع در ارتقاء روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه مضاعف برای خدمتگزاری به مردم مهم است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد رضایتمندی مردم از پلیس منوط به رفتار شایسته کارکنان با ارباب رجوع است، خاطرنشان کرد: برخورد اولیه و صحیح با مراجعان به مراکز انتظامی سرمایه اجتماعی پلیس محسوب می شود، مردم به دنبال "حسن سلوکانه" و "حسن خلق" هستند تا همیشه با خاطری خوب از پلیس یاد کنند و این به نوبه خود مشارکت جمعی و همکاری با پلیس را به ارمغان خواهد آورد، بنابراین برای این موضوع مهم نیز راهبردها و اولویت هایی پیش بینی شده است که پس از تصویب و تایید سردار فرمانده ناجا ابلاغ و اجرا خواهد شد.

سردار معصوم‌بیگی در بخش دیگر سخنان خود تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) در خصوص نیروی انتظامی را یادآوری و بیان کرد: امام خامنه ای عزیز در مورد نیروی انتظامی و ماموریت های آن تدابیری ابلاغ کرده اند اما راجع به کلانتری ها "فرمان" صادر کرده اند که برای همه ما مسئولیت آور است لذا به فضل خداوند متعال و همکاری کارکنان، مدیران و فرماندهان فرهیخته در مجموعه پلیس پیشگیری کشور تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از فرصت های موجود و خلق فرصت ها و ظرفیت های جدید تحرک بیشتری در ماموریت ایجاد شود.

این مقام ارشد انتظامی با قدردانی از حسن اعتماد فرمانده نیروی انتظامی در واگذاری مسئولیت خدمتگزاری در پلیس پیشگیری خاطرنشان کرد: کلانتری ها پیشانی و آبروی نیروی انتظامی و نظام اسلامی هستند و به تعبیر فرمانده نیروی انتظامی، پلیس پیشگیری خودش یک نیروی انتظامی محسوب می شود، این دو عبارت مهم ضمن اینکه اهمیت کار این پلیس تخصصی را مشخص می کند به این مفهوم است که کلانتری ها می توانند با خدمت رسانی مطلوب برای نظام افتخار آفرینی کنند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در خاتمه از تلاش های سردار "محمدشرفی" رئیس سابق پلیس پیشگیری ناجا در کسب موفقیت های بی شمار طی دوره مسئولیت و انجام اقدامات اساسی و تحول بنیادین در پلیس پیشگیری ناجا قدردانی و گفت: از امروز مسئولیت ما از دو جهت در این پلیس سخت تر است؛ اینکه این امانتی که به ما سپرده شد را بتوانیم حفظ کنیم و ارتقاء دهیم و دوم اینکه موفقیت هایی که منجر به افزایش سطح انتظار از پلیس پیشگیری شده است را بیش از پیش توسعه دهیم لذا به مدد الهی، برنامه ریزی دقیق و منسجم و همت همکاران با قوت ماموریت ها را دنبال خواهیم کرد تا منشا خیر و برکت باشیم.