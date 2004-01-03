نشست خبري حامي تيم هاي ملي فوتبال ايران برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضورنمايندگان رسانه هاي گروهي درسالن قدس هتل بزرگ آزادي تهران برگزارشد، پس ازتلاوت آياتي چندازكلام الله مجيد، مهندس احمد محمدي بوساري مديرعامل شركت ايرانول حامي تيمهاي ملي فوتبال طي سخناني درخصوص نحوه تشكيل وعملكرد شركت ايرانول واقدامات آن درعرصه ورزش گزارشي ايراد كرد ويادآورشد: پيوند صنعت با ورزش مي تواند زمينه سازتحولات اجتماعي خوبي باشد، به همين خاطرشركت ايرانول حضوردرعرصه ورزش رابخاطرعلاقمندي مردم برگزيده وحضورما دراين عرصه درراستاي ايفاي نقش اجتماعي شركت صورت گرفته وازاين منظربه افزايش فروش و بازاريابي نگاه نمي كنيم.

درادامه اين جلسه فيلمي ازمراسم امضاء پروتكل همكاري فدراسيون فوتبال واين شركت براي حاضران به نمايش درآمد وسپس جلسه پرسش وپاسخ مديران شركت نفت ايرانول بارسانه ها برگزار شد. درپايان اين مراسم نيزگروهي ازملي پوشان فوتبال كشورمان در جلسه حاضرشدند.