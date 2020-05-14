به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری در نشست مشترک کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران، کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار کرد: بیش از یکسال است که از مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون می گذرد اما متاسفانه شاهد این بودیم که اراده‌ای از سمت شهرداری تهران برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و ما تاکنون نشانه‌ای جدی از توجه به این مصوبه چه در مناطق و چه در ستاد شهرداری تهران ندیدیم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بیشتر دغدغه‌ها و صحبت‌ها هم به این سمت بود که ما هم دیگر پیگیر اجرای این مصوبه نباشیم. اما به هرحال با فشارهایی که وارد شد و رایزنی هایی که صورت گرفت، معاونت خدمات شهری وارد موضوع شد و برای اجرا پیش‌قدم شده‌است. ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هرچه زودتر دستورالعمل های مربوط به این مصوبه نهایی و اجرایی شود.

نظری که مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون با پیشنهاد و پیگیری او به نتیجه رسیده است، گفت: در این مصوبه ما سه حوزه دستفروشان، وانت بارها و ون ها را پیش بینی کردیم. ما معتقدیم که افراد شاغل در این بخش‌ها نیز بخشی از شهروندان این شهر هستند و حتی ممکن است مهاجر هم باشند. به هرحال ایشان حقوقی دارند و باید تمهیداتی را برایشان در نظر گرفت.

رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برخی دریافتی‌ها از دستفروشان گفت: متاسفانه قشر دستفروش همواره با چالش مواجه هستند و حتی در مواردی ما گزارش‌هایی داشتیم که جلوی یک مغازه و معبری را با قیمت بالا اجاره می دادند. چه کسانی این کار را می کردند؟ ما رسماً نمی دانیم چه کسانی هستند، اما به طور غیررسمی اطلاعاتی داریم و می دانیم چه مبالغی دریافت می کردند که حتی گزارش هایی در این رابطه از صداوسیما هم پخش شد.

وی ادامه داد: این موارد و ده ها دلیل دیگر به خوبی نشان می دهد که دستفروشان باید ساماندهی شوند و در این ساماندهی هم از دستفروشان و هم از مردم حمایت شود.

ساماندهی می تواند درآمدهای غیررسمی و غیرشرعی را حذف کند و درآمدهای رسمی، شفاف و مشروع برای مدیریت شهری ایجاد کند که این به نفع دستفروشان هم خواهد بود. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که چه مقدار پول از چه کسی گرفته شده و در کجا هزینه خواهد شد.

نظری با اشاره به برخی مخالفت ها با دستفروشی گفت: زمان تصویب طرح برخی از همکاران ما در سطح شورا ادعا می‌کردند که ما با این اقدام دستفروشی را به رسمیت می شناسیم. واقعیت این است که ما باید نسبت به شرایط خودمان را به روز کنیم. نمی توان با قوانین دهه ۳۰ شهر را اداره کرد. ضمن اینکه قانون نظام صنفی هم دستفروشی و مشاغل سیار را به رسمیت شناخته است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه در نهایت شورا به این طرح رای داد، اظهار کرد: اما متاسفانه شاهد این هستیم که به رغم مصوبه همچنان اگر فردی ون داشته باشد نمی داند که باید از کجا مجوز بگیرد و چکار کند و هرفردی که از راه برسد می‌تواند مانع کار او شود با وجود اینکه مقرره شورای شهر وجود دارد. باید این مصوبه اجرا شود تا چنین مشکلاتی هم حل و فصل شود.

وی از مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهر خواست تا با شتاب بیشتری این کار را دنبال کنند.

نظری درباره این ادعا که گفته می شود مصوبه شورای شهر تهران برخلاف برخی موارد قانونی است، گفت: این ادعا کاملاً غلط است. مصوبات شورا نمی تواند برخلاف قانون باشد چرا که در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری بررسی و سپس اعلام می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مصوبه شورا صرفاً در مورد دستفروشان نیست بلکه به ون ها و وانت بارها هم می پردازد، تصریح کرد: در مورد دستورالعمل اجرایی این طرح نیز مواردی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه بیاییم فیلترهایی بگذاریم که مثلاً فقط سرپرستان خانوار مجوز دستفروشی بگیرند و … غلط است، شاید فردی سرپرست خانوار نباشد اما بخواهد دستفروشی کند. ما نباید فیلترهایی بگذاریم که فقط افراد نیازمند و فقیر اجازه دستفروشی داشته باشند. حتی در قوانین بالادستی هم آنقدر قوانین سختگیرانه در مورد دستفروشان وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نباید ظرفیت ها را از سطح شهر و معابر دور کنیم، گفت: بارها و بارها شده که با فشار نهادهای بالادست مثلاً در شب عید دستفروشان را از کنار خیابان و پیاده روها به فضاهای چارچوب دار و مسقف می برند. چه اتفاقی می افتد؟ به محض اینکه نظارت شل شود، آنها برمی گردند. اساساً دستفروشی در فضاهایی که محل تردد است ایجاد می شود، ما در مصوبه تاکید کردیم دستفروشان می توانند در محل های پرتردد، به شرط عدم ایجاد سدمعبر فعالیت کنند.

نظری از برخی زمزمه ها در مورد واگذاری فضا به بهره بردار نیز انتقاد کرد و گفت: در دوره مدیریت پیشین شرکت ساماندهی این موضوع شنیده می‌شد که ما فضا را به بهره بردار واگذار کنیم و او خودش بیاید و کارها را انجام دهد. سپردن این فضاها به بهره بردار اتفاقی مشابه خیابان ۳۰ تیر را رقم می زند که ما مکرراً شاهد نارضایتی کسبه آن خیابان هستیم. مواردی نظیر اینکه بهره بردار مبلغ ناچیزی را به شهرداری پرداخت می کند اما دریافتی بالایی از غرفه دار دارد که البته اعتراض به حقی هم هست.

عضو شورای شهر تهران افزود: حالا چه ایرادی دارد که شهرداری مستقیماً وارد عمل شود و این فضاها را به بهره بردار ندهد؟ به ما می گویند این کار نیرو لازم دارد در حالی که در همین خیابان ۳۰ تیر من اطلاع دارم که مجموعاً سه نفر بهره بردار هستند و واگذاری‌ها را مدیریت می‌کنند. مگر می شود شهرداری نیرو نداشته باشد آن هم وقتی که مکرراً می شنویم که بیش از ۵۰ درصد از ۶۵ هزار نیروی شهرداری مازاد هستند؟ یعنی از بین ۳۰ هزار نفری که خود آقایان بارها اعلام کرده اند نیروی مازاد است، نمی توان چند نفر را پیدا کرد که در اجرای این طرح فعالیت کنند؟ من واقعاً نمی فهمم که چطور هم نیروی مازاد داریم و هم کارها را برون سپاری می کنیم؟

نظری همچنین در مورد نبود صنفی واحد برای دستفروشان نیز گفت: متاسفانه صنف مشخصی برای ساماندهی مشاغل سیار وجود ندارد، اما آیا تا امروز تلاش شده که صنفی مشخص برای این افراد ایجاد شود؟ ما دو پیشنهاد داشتیم یکی اینکه بخش سیار در هر صنفی ایجاد شود و دیگری ایجاد صنفی مشخص برای مشاغل سیار و طور اخص دستفروشان است.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان کسبه ثابت و سیار تاکید کرد و گفت: باید بین این دو توازن برقرار کرد. در بسیاری از کشورها دستفروشی معضل و آسیب نیست اما همچنان در کشور ما افرادی هستند که به دستفروشی به چشم آسیب و مساله نگاه می‌کنند، در حالی که دستفروشی فرصت است. ما می توانیم ساعاتی از شبانه روز را به کسبه ثابت و ساعاتی را به کسبه سیار اختصاص دهیم. این اتفاق در چند کشور اروپایی انجام شده و تجربه موفقی است. در نتیجه یک مغازه در ساعتی که باید فعالیت کند، فعال بوده و پس از آن دستفروشان در آن معابر حضور خواهند داشت و دو طرف مقابل هم قرار نخواهند گرفت. در این خصوص نیاز به هماهنگی بین بخشی با اداره اماکن و نیروی انتظامی وجود دارد و اقداماتی هم در حال انجام است.

نظری در مورد پیشنهاداتی در مورد اختصاص فضای مدارس یا مراکز خرید و فروش خودرو به دستفروشان نیز گفت: این موارد خیلی نمی تواند موفق باشد و مانند نمونه های شکست خورده هدایت دستفروشان به مکان های مسقف در شب عید است. ماهیت دستفروشی این است که باید در معرض رفت و آمد مردم باشد.

وی خواستار تدوین نهایی دستورالعمل مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شد و گفت: باید در این دستور العمل به نرم افزار ویژه ثبت نام این افراد و مکان یابی آنان نیز توجه شده و این دستورالعمل زودتر به کمیسیون فرهنگی اجتماعی و محیط زیست، سلامت و خدمات شهری برسد تا هرچه زودتر اجرایی شود.