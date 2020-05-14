محل دفن پسماند شهر اردبیل ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله طباطبایی پیش از ظهر پنجشنبه به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار و شهردار اردبیل در بازدید از محل دفن پسماند شهر اردبیل عنوان کرد: این بازدید با هدف ارزیابی عملکرد اجرایی شهرداری اردبیل در زمینه ساماندهی معضلات زیست محیطی محل دفن زباله شهری اردبیل انجام شد.

وی ضمن بازدید از محل تجمع شیرابه، سایت دفن زباله‌های عادی و عفونی بی خطر شده خواستار تسریع در ساماندهی این محل‌ها توسط شهرداری اردبیل شد.

دادستان اردبیل در ادامه از ایستگاه موقت نخاله‌های ساختمانی مناطق مختلف شهرداری بازدید و با توجه به وجود برخی مشکلات از شهردار اردبیل خواست نسبت به ساماندهی و انتقال آن‌ها در کوتاه مدت به محل تخلیه دائمی نخاله‌های ساختمانی اقدام لازم را انجام دهد.

سعید شهند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هم در این بازدید ضمن گزارش وضعیت موجود، خواستار تحقق بندهای مصوب شده در کارگروه مربوطه توسط شهرداری اردبیل شد.