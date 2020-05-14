توزیع ۷۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۵۰۰ بسته معیشتی با همکاری آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) امروز پنج شنبه بین افراد تحت پوشش کمیته امداد و آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا در استان کرمانشاه توزیع شد.

محسن رخصی مدیرکل کمیته‌امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت هفته اطعام ایتام و در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش همدلی و مواسات امروز با همکاری آستان قدس رضوی تعداد ۷۵۰۰ بسته حمایتی و معیشتی بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌امداد (ره) استان کرمانشاه پس از توصیه‌های مقام معظم رهبری برای برگزاری رزمایش کمک‌های مومنانه و کمک به مردم آسیب دیده و هم نوعان خود به صحنه آمد، گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان بحث پخت غذای گرم را شروع کردیم.

مدیرکل کمیته‌امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: تا امروز ۷۰ هزار پرس غذای گرم در این آشپزخانه‌های مهدوی آماده و بین نیازمندان و مددجویان کمیته امداد توزیع شده است.

این مسئول بیان داشت: همچنین تا امروز ۳۰ هزار بسته معیشتی در اقصی نقاط استان و روستاهای اطراف توزیع شده است.

مدیر کل کمیته‌امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه اظهار داشت: کمک‌های این نهاد و همچنین همکاری و همدلی نیکوکاران برای توزیع سبد کالایی و غذای گرم بین مددجویان و آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا در راستای رزمایش مواسات و کمک مومنانه صورت گرفته و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی ادامه داد: حدود ۴۵۰ حامی جدید در طول ماه رمضان امسال به جمع حامیان اضافه شدند و تلاش برای جذب حامیان جدید ادامه خواهد داشت.

رخصی با بیان اینکه در حال حاضر محسنین استان توسط ۳۰ هزار حامی حمایت می‌شوند، گفت: سعی می کنیم‌تا پایان سالجاری تعداد حامیان را به ۴۰ هزار نفر برسانیم.