۴۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز غیر بهداشتی در شهرستان اردل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، رضا کریمی بیان کرد: در راستای نظارت‌ها، بازرسی و کنترل بهداشتی واحدهای توزیع فرآورده‌های خام دامی در شهرستان اردل، بیش از ۴۰۰ کیلوگرم انواع گوشت و آلایش‌های خوراکی غیر بهداشتی ضبط شد.

وی گفت: طی بازدیدهای دوره‌ای صورت گرفته توسط بازرسان بهداشتی این شبکه از مراکز عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی، بیش از ۴۰۰ کیلوگرم انواع گوشت و آلایش‌های خوراکی ناسالم که مصرف انسانی نداشته است در این بازدیدها ضبط و پس از اخذ دستور قضائی به نحو مقتضی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی افزود: طرح افزایش نظارت بر مکان‌های تولید، توزیع و عرضه مواد خام دامی ویژه ماه مبارک رمضان از شروع این ماه مبارک آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه دارد.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اردل تصریح کرد: انجام بازدید و نظارت‌های بهداشتی اکیپ‌های نظارتی دامپزشکی شهرستان اردل از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی شهرستان به صورت مستمر انجام می‌گیرد.