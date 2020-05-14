تلاش برای بازگشت واحدهای تحت تملک بانک ها به چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان در استانداری با تأکید بر لزوم برنامه ریزی و ارائه راهکارهای راهبردی در تحقق شعار جهش تولید، اظهار کرد: در سال گذشته با تلاش و حضور فعالان اقتصادی اعم از دولتی و بخش خصوصی در راستای رونق تولید گام‌های در استان برداشته شده که باید ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته از طریق کارگروه رفع موانع و رونق تولید هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است، افزود: با توجه به پرداخت این میزان از تسهیلات استان گیلان در سطح کشور از این نظر در جایگاه سوم قرار داشته که نشان دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای رفع موانع تولید است.

استاندار گیلان با اشاره به برنامه ریزی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در استان، گفت: در همین راستا در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد پرداخت شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله بانکی قرار دارد، تصریح کرد: با ایجاد فضای همدلی و مشارکت بین بانک، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم زمینه رشد و ارتقای اشتغال زایی در استان را فراهم کنیم.

زارع با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا به فعالان اقتصادی آسیب فراوانی وارد کرده است، بیان کرد: باید ضمن حفظ وضعیت فعلی اشتغال در راستای راه اندازی واحدهای جدید نیز گام برداریم.

وی به مشکل سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی نیز اشاره و با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌ها در این زمینه، اظهار کرد: می‌توانیم با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی حاضر در شهرک‌های صنعتی زمینه تسریع رفع موانع و رونق تولید را فراهم کنیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه باید تلاش شود تا برخی از واحدهای تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید بازگردد، گفت: تعدادی از واحدها با وجود داشتن تجهیزات با کیفیت به دلیل ضعف مدیریتی و برخی مشکلات تعطیل شده اند که باید تلاش شود تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد آنها واگذار و به چرخه تولید باز گردند.