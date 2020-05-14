تحرکات نیروهای دولت دست نشانده ریاض در یمن در استان حضرموت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از آن احمد سعید بن بریک از سران شورای انتقالی جنوب یمن روز گذشته از قبایل و حامیان این شورا در استان حضرموت در شرق یمن خواست که به اقدام نظامی علیه ارتش دولت دست نشانده سعودی در یمن روی بیاورند، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به نیروهای خود دستور آماده باش داد.

وی در جریان تماس تلفنی با فرج البحسنی استاندار حضرموت بر اهمیت رصد هر گونه تحرکاتی در این زمینه تاکید کرد.

عبد ربه منصور هادی تاکید کرد که نیروهای وابسته به خود در این استان در هوشیاری کامل باشند تا به زعم وی هر گونه فتنه و تروریسم و شورشی را از بین ببرند.

این در حالی است که دوشنبه گذشته منابع یمنی از درگیری های شدید میان نیروهای دولت دست نشانده ریاض در یمن و نیروهای شورای انتقالی مورد حمایت امارات در منطقه شقره در استان ابین واقع در جنوب یمن خبر داده بودند. این درگیری ها زمانی رخ داد که نیروهای ارتش عبد ربه منصور هادی در صدد پیشروی به سمت منطقه الشیخ سالم تحت کنترل نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن بودند.