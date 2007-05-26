به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری ، " شوکران شیرین " شامل داستان هایی از " ژوزه ساراماگو " با ترجمه اسدالله امرایی ، " ایتالو کالوینو " ترجمه مژده دقیقی ، " یوهانس روسلر " ترجمه مهشید میرمعزی ، " جیمز تربر " با ترجمه صفدر تقی زاده و سعید سعیدپور، " آرت بوخوالد " ترجمه روزبه صالحی علوی ، " وودی آلن " با ترجمه میتر کدخدایان ، " کارلوس فوئنتس " با ترجمه کبری ولدخانی ، " خوان خوسه آرنولا " ترجمه عبدالله کوثری " و " کورت کوزنبرگ" با ترجمه پریسا رضایی است که به کوشش اسدالله امرایی در یک کتاب گردآوری شده اند.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند ساعت 17 روز یاد شده به تالار اندیشه حوزه هنری ، واقع در تقاطع خیابان های حافظ و سمیه مراجعه کنند.