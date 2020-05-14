شهر شفت نیازمند فضای کتابخانه ای مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا کرمی ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شفت در فرمانداری این شهرستان با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی و لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه، اظهار کرد: امتیازاتی که به کتابخانه های شفت داده می‌شود بر اساس میزان فعالیت‌های آن است.

وی با بیان اینکه در شهرستان شفت در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانه ای اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در دو سال اخیر با وجود کمبود امکانات این شهرستان در حوزه کتاب و کتابخوانی در جایگاه دهم استان قرار گرفته است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان با تأکید بر اینکه در صورت برنامه ریزی مناسب شاهد ارتقای این جایگاه خواهیم بود، گفت: باید در اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی دستگاه‌هایی همانند آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های فرهنگی تعامل لازم را با این نهاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهر شفت نیازمند داشتن یک کتابخانه مستقل است، افزود: وجود فضای کتابخانه ای مستقل نوید روزهای خوب برای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در شهر شفت می‌دهد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه حضور کودکان و نوجوانان در فضای کتابخانه ها بسیار حائز اهمیت است، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و به رغم تعطیل فضای فیزیکی کتابخانه ها فعالیت‌های کتابداران تعطیل نبوده بلکه آنها از فضای مجازی برای ایجاد ارتباط با مخاطبان استفاده کردند.

وی به برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در این ایام با استفاده از ظرفیت فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: مطالب خوبی در قالب فایل‌های صوتی و پی دی اف تهیه و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.