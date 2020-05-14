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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

رئیس کمیته ملی اسرای یمن:

شماری از اسیران ارتش و کمیته های مردمی یمن آزاد شدند

شماری از اسیران ارتش و کمیته های مردمی یمن آزاد شدند

رئیس کمیته ملی اسرای یمن وابسته به دولت صنعا امروز پنجشنبه از آزادی شماری از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از اسارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته ملی اسرای یمن وابسته به دولت صنعا امروز پنجشنبه از آزادی شماری از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از اسارت خبر داد.

وی افزود: ۱۴ اسیر ارتش و کمیته های مردمی یمن از بند اسارت آزاد شده اند.

رئیس کمیته ملی اسیران یمن وابسته به دولت صنعا در توییتی اعلام کرد: در هفته اخیر با یاری خدا توانستیم از طریق میانجی‌ها، ١۴ اسیر که از نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی بودند را در عملیات مبادله از طریق میانجیگران محلی، آزاد کنیم. 

این در حالی است که وی در ۲۲ آوریل گذشته هم از آزادی هشت اسیر ارتش و کمیته های مردمی یمن از طریق مبادله با میانجیگری محلی در جبهه مارب خبر داده بود.

کد مطلب 4925632

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