به گزارش خبرنگار مهر، رضا ممتحن بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده منتخب مردم گرمسار و آرادان در مجلس به میزبانی دفتر نماینده با اشاره به اینکه ۲۲ هزار نفر در گرمسار تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اظهار داشت: این رقم معادل ۲۷ درصد جمعیت ساکن در شهرستان است.

وی افزود: این در حالی است که درمجموع ۲۰۵ هزار نفر معادل ۳۰ درصد جمعیت ساکن در استان سمنان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و از خدمات بیمه‌ای این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

ام‌ اس در صدر افراد مبتلابه بیماری‌های خاص در استان سمنان

مدیرکل بیمه سلامت سمنان با اشاره به اینکه درمجموع ۵۶۳ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیشترین بیماری مربوط به افراد مبتلابه «ام. اس» با ۱۸۸ نفر و افراد مبتلابه دیالیز با ۱۷۶ نفر است.

ممتحن بابیان اینکه تعداد بیماران خاص در گرمسار قریب به ۷۰ نفر است، یادآور شد: ۱۹ نفر بیمار پیوندی، ۲۳ نفر بیمار دیالیزی، ۹ نفر بیمار تالاسمی، ۹ نفر ام اس، ۹ نفر هموفیلی در از خدمات بیمه‌ای و درمانی این شهرستان استفاده می‌کنند.

وی اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک در قالب ارائه خدمات بیمه‌ای را مهم‌ترین رویکرد این نهاد در سال جاری دانست و گفت: گرمسار در ارائه خدمات الکترونیک بیمه‌ای در استان پیش رو است.

اجرای طرح ارائه نسخه الکترونیکی در گرمسار

مدیرکل بیمه سلامت سمنان با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیکی به‌صورت پایلوت از خردادماه سال گذشته در گرمسار بیان کرد: بدهی‌های بیمه سلامت به پزشکانی که در این طرح همکاری داشتند و نسخه خود را به‌صورت الکترونیکی به بیمار ارائه کردند تا فروردین‌ماه سال جاری پرداخت شد و هیچ بدهی در این بخش وجود ندارد.

ممتحن بابیان اینکه طی سال ۹۸ درمجموع ۱۰۱ میلیارد تومان به‌عنوان هزینه‌های درمانی به مراکز طرف قرارداد این بیمه در استان سمنان پرداخت شد، اضافه کرد: چهار صندوق زیرمجموعه این سازمان فعالیت دارد که صندوق کارمندان دولت، بیمه عشایر، بیمه همگانی و سایر اقشار مختلف جامعه اعم از طلاب، خانواده شهدا و ایثارگران، دانشجویان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی گفت: این مبلغ در مدت مشابه سال قبل از آن ۹۴ میلیارد تومان بود که با توجه به سیر صعودی هزینه‌های درمانی در چند سال اخیر نسبت به تعدیل هزینه‌های اضافی درمان اقدام شد.

مدیرکل بیمه سلامت سمنان با تأکید بر اینکه حفظ کمیت و کیفیت خدمات برای بیمه‌شدگان در این راستا در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: حذف دفترچه‌های بیمه مهم‌ترین رویکردی است که در سال جاری در دستور کار این سازمان قرارگرفته است. ‌