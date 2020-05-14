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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۱۲

مدیرکل بهزیستی استان قزوین:

مشارکت‌های مردمی در استان قزوین ۲۵ درصد افزایش یافت

مشارکت‌های مردمی در استان قزوین ۲۵ درصد افزایش یافت

قزوین- مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در سال گذشته با مشارکت ۱۱ میلیارد تومانی خیرین در امور بهزیستی شاهد رشد ۲۵ درصدی در این زمینه بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان قزوین روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

علیرضا وارثی در این جلسه اظهار داشت: از آنجا که اعتبارات بهزیستی جوابگوی خدمات گسترده این سازمان در رفع نیاز افراد تحت پوشش نیست بخش زیادی از امور از طریق مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی، خدماتی، مشارکت در ساخت و سازها صورت می‌گیرد.

وی گفت: اداره بهزیستی استان در حوزه اشتغال و کارآفرینی در سال گذشته تعهد اشتغال این اداره برای ۶۷۰ نفر بود که با تحقق ۱۰۵ درصدی برای ۷۰۲ نفر از جامعه هدف اشتغال ایجاد شد.

وارثی تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته برای طرح خود اشتغالی از محل بند «ب» تبصره ۱۶، بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: برای تأمین مسکن مددجویان در دفتر تأمین و توسعه مسکن مددجویان اقداماتی صورت گرفته و سهمیه مسکن مددجویان در کشور ۴ هزار و ۱۲۸ واحد است که تاکنون ساخت ۲ هزار و ۶۷۶ واحد به پایان رسیده و مابقی در دست اقدام است.

وی گفت: سهم واحدهای مسکونی استان ۱۲۳ واحد است که تاکنون ۴۱ واحد واگذار شده و ۸۲ واحد نیز در دست اقدام است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در حوزه مددجویان دارای دو معلول سهم استان ۱۲۸ واحد مسکونی است که تاکنون ۷۰ واحد واگذارشده و ۵۸ واحد در دست اقدام است‌

وارثی افزود: در مسکن خانوارهای دو معلول شهری نیز ۲۵۵ واحد تعهد استان بوده که ۲۰۶ واحد واگذار و ۴۹ واحد در دست ساخت است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مشارکت خیرین در برنامه‌های بهزیستی گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی توسط خیرین جمع آوری و در امور مددجویان هزینه شد.

در استان قزوین ۴۰۰ خیر با اداره کل بهزیستی استان همکاری می‌کنند.

کد مطلب 4925706

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