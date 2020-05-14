به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان قزوین روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

علیرضا وارثی در این جلسه اظهار داشت: از آنجا که اعتبارات بهزیستی جوابگوی خدمات گسترده این سازمان در رفع نیاز افراد تحت پوشش نیست بخش زیادی از امور از طریق مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی، خدماتی، مشارکت در ساخت و سازها صورت می‌گیرد.



وی گفت: اداره بهزیستی استان در حوزه اشتغال و کارآفرینی در سال گذشته تعهد اشتغال این اداره برای ۶۷۰ نفر بود که با تحقق ۱۰۵ درصدی برای ۷۰۲ نفر از جامعه هدف اشتغال ایجاد شد.

وارثی تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته برای طرح خود اشتغالی از محل بند «ب» تبصره ۱۶، بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: برای تأمین مسکن مددجویان در دفتر تأمین و توسعه مسکن مددجویان اقداماتی صورت گرفته و سهمیه مسکن مددجویان در کشور ۴ هزار و ۱۲۸ واحد است که تاکنون ساخت ۲ هزار و ۶۷۶ واحد به پایان رسیده و مابقی در دست اقدام است.

وی گفت: سهم واحدهای مسکونی استان ۱۲۳ واحد است که تاکنون ۴۱ واحد واگذار شده و ۸۲ واحد نیز در دست اقدام است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در حوزه مددجویان دارای دو معلول سهم استان ۱۲۸ واحد مسکونی است که تاکنون ۷۰ واحد واگذارشده و ۵۸ واحد در دست اقدام است‌

وارثی افزود: در مسکن خانوارهای دو معلول شهری نیز ۲۵۵ واحد تعهد استان بوده که ۲۰۶ واحد واگذار و ۴۹ واحد در دست ساخت است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مشارکت خیرین در برنامه‌های بهزیستی گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی توسط خیرین جمع آوری و در امور مددجویان هزینه شد.

در استان قزوین ۴۰۰ خیر با اداره کل بهزیستی استان همکاری می‌کنند.