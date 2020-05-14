صنایع دام و طیور استان قزوین در تامین غذای مردم نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی عصر پنجشنبه با حضور در اداره دامپزشکی قزوین با حمید زینالی مدیرکل و معاونان این اداره گفتگو کرد.

حمید زینالی در این نشست اظهار داشت: استان قزوین در تنظیم بازار غذایی حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور نقش اساسی دارد و در حال حاضر ۵ درصد گوشت مرغ، ۱۰ درصد تخم مرغ و ۵ درصد شیر کشور را تأمین می‌کند.

وی گفت: در استان ۷۵ هزار رأس گاو اصیل، ۱۵ واحد صنعتی بیش از یک هزار راسی، ۱۰ واحد دامی ۵ هزار راسی و ۲۰۰ واحد فعال گاو اصیل داریم که ۹۰۰ واحد سنتی نیز در روستاها فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: وجود ۶۸۶ واحد نیمچه گوشتی، با ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه، ۷۴ واحد تخم گذار با ظرفیت ۸ میلیون و ۵۷۵ هزار قطعه، ۲۸ واحد پولت با ظرفیت ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار مرغ مادر اجدادی و ۳۰ واحد مادر گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۶۶۸ هزار قطعه جایگاه استان را در این عرصه شاخص کرده است.

زینالی بیان کرد: همچنین ۵ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت ۸۰۷ هزار قطعه، ۳ واحد اجدادی با ۱۲۶ هزار و ۶۶۰ قطعه ظرفیت، دو واحد اجداد و تخم گذار داریم که در کشور بی نظیر است.

وی اضافه کرد: صنعت مرغ و تخم مرغ کشور مدیون فعالیت واحدهای استان قزوین است و برای حفظ و نگهداری تولیدات واحدها تلاش زیادی شده است و ذخیره ما به گونه‌ای است که تا سه سال آینده هیچ نگرانی نداریم.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین یادآور شد: در پرورش آبزیان ۱۴۳ مزرعه شیلات فعال هستند که ظرفیت آنها ۳ هزار و ۲۸۳ تن است.

وی گفت: ۱۵۱ هزار کندوی عسل در استان ظرفیت تولید سالانه ۹۵۰ تن عسل را دارد و با تولید سالانه ۴ هزار تن شیر، ۷۰ هزار تن تخم مرغ، ۴۵ هزار تن گوشت قرمز، ۷۵ هزار تن گوشت سفید در تأمین امینت غذایی مردم کشور و استان نقش آفرین است.

زینالی افزود: دو واحد صنعتی کشتارگاهی با ظرفیت ۵۰۰ رأس در روز، ۵ کشتارگاه طیور با ظرفیت ۱۲ هزار قطعه مرغ و ۵۰ بوقلمون در ساعت، دو میدان عرضه دام با ۲۶۷۰ رأس دام سبک و ۴۳۰ رأس دام سنگین، ۳۲ سردخانه، ۲۵ واحد تولید خوراک دام، ۶ واحد تولید کنسرو ماهی، ۵ شرکت دارویی و ۶ واحد بسته بندی تخم مرغ و ۵ واحد بست بندی گوشت از دیگر ظرفیت‌های استان قزوین است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین اظهار داشت: شرکت تولید ژلاتین حلال با ظرفیت ۱۴۲۵ تن در سال از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند استان است و در کنار آن دهکده طبیعت با مجموعه بی نظیری از گونه‌های جانوری از مناطق گردشگری استان است که زیر نظر دامپزشکی فعالیت می‌کند.

زینالی با اشاره به مشکلات حوزه خود نیز گفت: تأمین نیروی انسانی کارشناس، افزایش تعرفه در حوزه دامپزشکی با طرح در کمیسیون‌های مجلس، از مسائلی است که امیدواریم نمایندگان مجلس برای تصویب آن پیگیری لازم را انجام دهند.



