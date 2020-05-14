  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۲:۴۸

میدل ایست آی:

ولیعهد سعودی میانجیگری عراق بین تهران و ریاض را خواستار شده است

ولیعهد سعودی میانجیگری عراق بین تهران و ریاض را خواستار شده است

یک رسانه انگلیسی گزارش داد که نخستین تماس تلفنی نخست وزیر عراق پس از رسیدن به این سمت از سوی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی بوده و بن سلمان خواستار میانجیگری وی بین تهران و ریاض شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته یک رسانه انگلیسی، ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق میانجیگری وی بین تهران و ریاض را خواستار شده است.

پایگاه میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اولین تماس تلفنی «مصطفی الکاظمی» بعد از تصدی پست نخست وزیری عراق از ولیعهد عربستان سعودی بوده و وی از الکاظمی خواسته است تا میان کشورش و ایران میانجیگری کند.

میدل ایست آی می‌افزاید که ولیعهد سعودی همزمان با اقدام آمریکا در خارج کردن سامانه‌های پاتریوت از عربستان سعودی، از سوی واشنگتن برای رفع محاصره قطر تحت فشار قرار گرفته و امیر قطر به همین منظور هیأتی را برای آغاز مجدد میانجیگری به قطر اعزام کرده است.

کد مطلب 4925755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      باید شروط سختی را برای این کشور منافق گذاشت. الان دیگه این کشور وزنه ای در غرب آسیا به شمار نمی رود. از نظر اقتصادی و نظامی و سیاسی تحلیل رفته پس باید تحت فشار بیشتر قرار بگیرد . نمی شود به عقرب ترحم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها