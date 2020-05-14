ولیعهد سعودی میانجیگری عراق بین تهران و ریاض را خواستار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته یک رسانه انگلیسی، ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق میانجیگری وی بین تهران و ریاض را خواستار شده است.

پایگاه میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اولین تماس تلفنی «مصطفی الکاظمی» بعد از تصدی پست نخست وزیری عراق از ولیعهد عربستان سعودی بوده و وی از الکاظمی خواسته است تا میان کشورش و ایران میانجیگری کند.

میدل ایست آی می‌افزاید که ولیعهد سعودی همزمان با اقدام آمریکا در خارج کردن سامانه‌های پاتریوت از عربستان سعودی، از سوی واشنگتن برای رفع محاصره قطر تحت فشار قرار گرفته و امیر قطر به همین منظور هیأتی را برای آغاز مجدد میانجیگری به قطر اعزام کرده است.