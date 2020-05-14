به گزارش خبرگزاری مهر، چنگیز ابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه ستاد برداشت غلات شهرستان دورود که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی گندم تولیدی استان لرستان بیش از یک هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت گندم اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود از این مقدار سطح زیر کشت ۴۶۰ هزار تن گندم تولید و بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تن گندم خریداری شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت گندم در اقتصاد کشور به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک در سطح ۲۱۱ هزار هکتار از مزارع گندم استان مبارزه با عوامل خسارت زا از جمله علف‌های هرز انجام شده و در راستای تقویت مزارع با استفاده به موقع از کودهای شیمیایی نسبت به تغذیه متاسب مزارع اقدام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: هماهنگی‌های لازم با سایر ادارات از جمله پلیس راهور برای تردد آسان کمباین‌ها، با شرکت نفت به منظور تأمین سوخت ماشین آلات برداشت محصولات کشاورزی، آتش نشانی، نیروی انتظامی و … انجام شده و همچنین تعداد ۵۰ کمیسیون خرید در سطح استان و با پراکنش مناسب تا ساعت ۲۲ الی ۲۳ شب نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اقدام می‌کند.