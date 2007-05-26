پورشیرازی به "جعبه موسیقی" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پورشیرازی در "جعبه موسقی" نقش فرشته ای را بازی می کند که صدای او از دنیای دیگر به گوش می رسد. علیرضا علویان در استودیو اندیشه کار صداگذاری را انجام می دهد و ساخت موسیقی آن تا 10 روز دیگر به پایان می رسد.

فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" اثری ماورایی با مضمونی دینی است. قصه درباره پسربچه ای است که با فرشته ای آشنا می شود و این آشنایی ماجراهایی به همراه دارد. رامبد جوان، نیکی کریمی، شاهرخ فروتنیان، ارسلان قاسمی، جمشید گرگین، نگار جواهریان، مرتضی احمدی، کیانوش گرامی و داریوش اسدزاده بازیگران فیلم هستند که نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.