چهار قرار داد متالوژی بین ایران و قزاقستان منعقد شد

یوریک اوتنبایف با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : کمپانی های قزاقی بسیار خوب در ایران سرمایه گذاری می کنند و هم اکنون آماده همکاری و عقد قرارداد در مناطق آزاد برای احداث شهرک های صنعتی با طرف ایرانی هستیم .

سفیر قزاقستان خاطر نشان کرد: امکان ارتباط ترانزیتی قزاقستان به بندر امیرآباد مازندران از طریق بندر عباس مرتفع خواهد شد و به زودی با احداث سیلوی گندم در بنادر امیرآباد و استان منگستائو قزاقستان جهت سوآپ محصولات مشکلات دو کشور در این زمینه کاهش می یابد .

وی افزود: ساخت سیلو در بندر امیرآباد باعث افزایش روابط تجاری دو کشور خواهد شد و قزاقستان سالانه توان سوآپ یک میلیون تن نفت برای بندر نکا را دارد.

اوتنبایف با اشاره به نزدیکی راه دریایی ایران و قزاقستان یاد آور شد : با ایجاد سیستم رورو ریلی امکان اتصال کشتی و راه آهن در بندر امیرآباد فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد : کشور قزاقستان نیازمند صیفی جات است و ایران می تواند صادر کننده صیفی جات سالم و مرغوبی برای کشور همسایه اش قزاقستان باشد و قزاقستان آماده است تا برای خرید کشتی های 2 تا 3 هزار تنی برای حمل مرسولات در بنادر قزاقستان اقدام کند .

اوتنبایف قزاقستان را کشوری رو به پیشرفت و تکنولوژی بیان کرد و متذکر شد : برای توسعه قزاقستان و همکاری با ایران از استان منگستائو شروع کردیم .