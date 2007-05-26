دانش آموزان برای شرکت در مسابقات رباتیک آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگروه های علمی شامل کارگروه های فیزیک، شیمی، ریاضی و کارگروه رباتیک هستند که توسط دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی مدراس خراسان رضوی برگزار می شوند که با تشکیل کارگروه های مذکور تولید علم به صورت بومی در مدراس انجام می شود.

علی حامد مقدم، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی گفت: در این کارگروه ها اعضای کمیته های علمی انجمن های اسلامی مدارس فعالیت های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی متعددی را انجام می دهند و همچنین با پیشتیانی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اقدام به راه اندازی مراکز ثبت نتایج تحقیقاتی می نمایند.

وی با اشاره به برنامه های این کارگروه های علمی افزود: شرکت در مسابقات کشوری همچون مسابقات رباتیک از جمله برنامه های این کارگروه ها است.

همچنین برگزاری دوره های مختلف آموزشی ویژه اعضای شرکت کننده در این گروه ها برای آشنایی بیشتر با کارهای تحقیقاتی تخصص و نیز کلاس های مختلف جهت بهره مندی از نظرات و سخنرانی های اساتید برتر علمی دانشگاه حضور گسترده در مراکز دانشگاه و اجرای برنامه هایی با مشارکت دفترارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی مشهد از جمله برنامه های ویژه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان رضوی برای کارگروه های علمی است.